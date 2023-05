Paris (awp/afp) - L'action du fabricant de véhicules de loisirs Trigano grimpait de 10% jeudi à la Bourse de Paris après l'annonce d'une hausse de 7,6% de son bénéfice net au premier semestre de son exercice décalé 2022/2023.

Son action bondissait de 10,21% à 127,40 euros, dans un marché en hausse de 1% vers 10H05.

Trigano a engrangé 121,7 millions d'euros de bénéfice net entre septembre 2022 et février 2023, pour un chiffre d'affaires qui a atteint 1,61 milliard d'euros (+6,1%).

Des résultats légèrement supérieurs aux attentes des analystes d'Oddo BHF.

Les revenus de la société ont particulièrement été tirés par les ventes de caravanes qui ont progressé de 9,4%, et de résidences mobiles (+26,9%).

"L'activité en véhicules de loisirs est restée marquée par les difficultés d'approvisionnement en bases roulantes pour camping-cars que rencontre l'ensemble des constructeurs européens depuis plusieurs mois", souligne l'entreprise dans un communiqué publié mercredi, qui note un "début d'amélioration sur le deuxième trimestre".

Compte tenu de ces problème d'approvisionnement, les analystes d'Oddo BHF saluent dans une note une marge opérationnelle de 11,4%, qui "reste une bonne performance" selon eux.

Pour la suite, Trigano anticipe "une bonne progression de ses ventes et de sa rentabilité au second semestre", grâce à un "niveau élevé de ses carnets de commandes" et à "la nette amélioration des réceptions de châssis pour camping-cars".

afp/rp