Les actions d'Intel ont chuté de près de 27 % vendredi et étaient sur le point de connaître leur pire journée depuis 1974, après que le fabricant de puces a suspendu son dividende et réduit ses effectifs pour financer un redressement coûteux après avoir perdu la position dominante qu'il occupait autrefois au niveau mondial.

L'entreprise devrait perdre plus de 30 milliards de dollars en valeur de marché après avoir présenté des prévisions décevantes et annoncé une réduction de 15 % de ses effectifs, aggravant ainsi les inquiétudes quant à sa capacité à rattraper TSMC (Taiwan) et d'autres fabricants de puces.

"Les problèmes d'Intel s'approchent maintenant de l'existentiel selon nous", a déclaré Stacy Rasgon, analyste chez Bernstein.

Selon M. Rasgon, Intel pourrait ajouter 40 milliards de dollars de liquidités à son bilan d'ici à la fin de 2025 grâce à ces mesures, ainsi qu'à des subventions et à des contributions de partenaires.

Si les déboires d'Intel en matière de fabrication sont spécifiques à l'entreprise basée à Santa Clara, en Californie, d'autres fabricants de puces ont également chuté pour la deuxième journée consécutive.

La faiblesse des chiffres de l'emploi publiés vendredi a provoqué une forte augmentation des inquiétudes concernant un ralentissement de l'économie américaine, ce qui a conduit les opérateurs à parier que la Réserve fédérale américaine procéderait à une importante réduction de taux d'un demi-point de pourcentage en septembre, au lieu de la réduction de 25 points de base prévue avant la publication des données.

Les entreprises qui vendent des équipements utilisés dans les usines d'Intel et d'autres fabricants ont fortement baissé, ce qui témoigne des inquiétudes des investisseurs quant au rythme des investissements futurs dans les infrastructures de fabrication. Applied Materials, ASML Holding et KLA Corp ont toutes chuté d'environ 8 %.

L'indice PHLX des puces a chuté de près de 6 %, ce qui porte à près de 13 % la perte subie au cours des deux derniers jours.

Nvidia a chuté de plus de 3 %, le principal vendeur de processeurs d'intelligence artificielle ayant perdu près de 7 % cette semaine.

UN "CAVALIER OUBLIÉ

Intel était autrefois le premier fabricant mondial de puces, le logo "Intel Inside" étant un élément de marketing précieux sur les ordinateurs personnels dans les années 1980 et 1990.

Faisant partie des "quatre cavaliers" de l'ère Internet - avec Cisco Systems, Microsoft et Dell - la valeur boursière d'Intel a culminé à près de 500 milliards de dollars en 2000, avant de s'effondrer cette année-là et de ne jamais se redresser complètement.

L'entreprise a continué à dominer le marché des puces pour PC, mais elle a été prise au dépourvu par le lancement de l'iPhone d'Apple en 2007 et d'autres appareils mobiles exigeant des processeurs moins puissants et moins coûteux.

Si les pertes de vendredi se confirment, la valeur de marché d'Intel tomberait à environ 90 milliards de dollars, soit moins de 5 % de celle de Nvidia et environ 40 % de celle d'Advanced Micro Devices, deux fabricants de puces pour PC qu'Intel a largement dominés pendant des décennies jusqu'à une date récente.

"Intel a été l'un des cavaliers oubliés de la technologie au cours des deux dernières décennies, ne dépassant jamais ses sommets de l'an 2000 et luttant pour ramener ses bénéfices au niveau où ils étaient avant la révolution de l'intelligence artificielle", a déclaré Michael Schulman, directeur des investissements de Running Point Capital.

Son activité de fabrication de puces pour serveurs est en perte de vitesse depuis plusieurs années, car les entreprises accordent la priorité aux puces d'intelligence artificielle, et elle est à la traîne par rapport à son rival Nvidia, qui est devenu l'une des entreprises les plus précieuses au monde grâce à l'explosion de la demande pour ses processeurs.

Pour retrouver son avantage en matière de fabrication, Intel prévoit de dépenser 100 milliards de dollars dans quatre États américains pour construire et agrandir des usines, après avoir obtenu 19,5 milliards de dollars de subventions et de prêts fédéraux.

La société a déclaré jeudi à ses investisseurs qu'elle restait "à l'aise" avec ces plans du programme CHIPS.

Le plan de redressement de l'entreprise repose sur la persuasion d'entreprises extérieures d'utiliser ses services de fabrication. Mais les analystes ont déclaré que la dynamisation de l'activité pourrait prendre des années. Pour l'instant, cela augmente les coûts d'Intel et pèse sur les marges bénéficiaires.

L'obligation non garantie d'Intel, qui offre un coupon de 5,15 % et arrive à échéance en 2024, s'échangeait vendredi à 20 points de base de plus, bien au-dessus des obligations d'autres entreprises, selon les investisseurs. Ses obligations non garanties à 5,6 % échéant en 2054 se sont également élargies de 17 points de base.

Selon les participants au marché obligataire, le volume de transactions plus élevé que celui des autres obligations est dû à la récente publication des résultats d'Intel.

"Cela pèse sur les transactions obligataires", a déclaré Dave Novosel, analyste d'investissement senior chez Gimme Credit, une société de recherche sur les obligations d'entreprise. "Ils voient qu'ils pourraient avoir besoin de revenir sur le marché pour un montant modeste de dette.