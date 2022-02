L'action de Foot Locker s'effondre en raison de l'activité de Nike qui pèse sur les prévisions pour 2022.

Le détaillant a déclaré qu'aucun fournisseur ne devrait représenter plus de 60 % environ de ses achats totaux pour l'exercice 2022, contre 70 % l'année dernière.

Cette décision intervient alors que le géant des vêtements de sport Nike, le plus grand fournisseur de Foot Locker, se concentre de plus en plus sur son activité de vente directe aux consommateurs.

Foot Locker, dont les principaux fournisseurs sont également Adidas et Puma, s'est approvisionné auprès de Nike pour environ 75 % de l'ensemble de ses marchandises en 2020, selon son dépôt réglementaire de 2020.

Nike, qui a dû faire face à des problèmes de chaîne d'approvisionnement et à des fermetures de sites de production au cours de l'année dernière, s'oriente de plus en plus vers son activité de vente directe au consommateur, ce canal ayant enregistré des ventes record lors du Black Friday en Amérique du Nord l'année dernière.

Les analystes ont également salué l'expansion de Nike dans ce canal, en disant qu'ils s'attendent à ce que les applications mobiles de la société représentent une part plus importante des ventes.

Foot Locker a déclaré qu'il s'attendait à un bénéfice ajusté compris entre 4,25 et 4,60 dollars par action pour l'exercice 2022, ce qui est inférieur à l'estimation des analystes de 6,49 dollars, selon Refinitiv IBES.

Il a également prévu un effondrement de 8% à 10% des ventes annuelles comparables.