L'actionnaire Ping An demande à HSBC des réductions de coûts "agressives" dans le cadre de sa tentative de scission - FT

Il était "urgent" que la banque poursuive la réduction des coûts et diminue ses dépenses qui sont bien plus élevées que celles de ses rivaux, a déclaré Michael Huang, président de Ping An Asset Management, dans une interview au journal.

Ce rapport intervient après qu'au début de l'année, l'actionnaire chinois ait lancé une campagne de pression sur le créancier britannique pour qu'il explore des options, notamment la cotation de ses activités en Asie, afin d'augmenter le rendement pour les actionnaires.

Ping An avait également déclaré en août qu'il n'était pas un investisseur activiste.

HSBC compte également un certain nombre de banquiers chevronnés qui n'ont pas une expérience suffisante du travail en Asie, a déclaré M. Huang dans l'interview.

Ping An et HSBC n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.