Novo Holdings, l'actionnaire de contrôle du fabricant danois de médicaments contre l'obésité Novo Nordisk, prévoit d'ouvrir un bureau en Inde cette année afin d'exploiter l'innovation et le marché croissant des soins de santé, a déclaré mardi son PDG Kasim Kutay.

La société, dont les actifs sous gestion atteindront 149 milliards d'euros (163 milliards de dollars) à la fin de 2023, contre 108 milliards un an plus tôt, gère un portefeuille de 170 entreprises dans le domaine des sciences de la vie et des investissements en actions, en actifs à revenu fixe et en immobilier.

Elle a vu ses revenus augmenter considérablement grâce à Novo Nordisk, le fabricant du Wegovy, un médicament à succès contre l'obésité, et de l'Ozempic, un traitement contre le diabète.

Novo Holdings, la branche d'investissement de la Fondation Novo Nordisk, qui détient 28 % du capital du fabricant de médicaments et 77 % des actions avec droit de vote, a établi des bureaux à Singapour en 2021 et à Shanghai en 2022, et prévoit d'en ouvrir un à Mumbai cette année.

"Cela témoigne évidemment des ambitions que nous avons dans cette région", a déclaré M. Kutay lors d'un entretien avec Reuters, ajoutant que l'entreprise investira entre 300 et 500 millions de dollars en Asie chaque année au cours des cinq prochaines années.

La société a déjà investi dans la chaîne d'hôpitaux privés indiens Manipal Hospitals et dans Qure.ai, spécialisée dans la lecture et l'interprétation d'images médicales telles que les radiographies, les tomodensitogrammes et les ultrasons.

Novo Holdings a également investi dans quatre entreprises basées en Chine et trois en Asie du Sud-Est.

"Vous avez des populations énormes, des classes moyennes en expansion qui veulent plus de soins de santé, des gouvernements qui se concentrent sur une plus grande fourniture de soins de santé, et ils sont de plus en plus une source d'innovation", a déclaré M. Kutay.

"Mettez tout cela ensemble, et ces pays vont devenir des marchés très, très importants pour nous", a-t-il ajouté.

La plupart des investissements en Asie porteront sur des actions de croissance, plutôt que sur des rachats d'entreprises plus importants, a-t-il ajouté.

L'année dernière, le revenu total de Novo Holdings s'élevait à 31 milliards de couronnes danoises, dont 19 milliards provenaient de sa participation dans Novo Nordisk et Novonesis et 13 milliards des revenus de son portefeuille d'investissements.

Novo Holdings a déclaré le mois dernier qu'elle achèterait le sous-traitant Catalent pour 16,5 milliards de dollars et qu'elle revendrait trois usines à Novo Nordisk pour augmenter la production de Wegovy.

M. Kutay a déclaré que cette opération était ponctuelle et que Novo Holdings éviterait tout chevauchement avec Novo Nordisk dans des domaines tels que le diabète ou l'obésité.

Novo Holdings n'a pas encore complètement développé une stratégie pour Catalent, mais il n'y a aucun projet de vente d'actifs, a-t-il dit.

(1 dollar = 0,9156 euro)