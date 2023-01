L'activisme actionnarial mondial connaît un nombre record de campagnes européennes, selon un rapport.

Les mouvements activistes ont représenté une augmentation de 36 % par rapport à l'année précédente et l'année la plus chargée depuis 2018, selon un rapport de la banque d'investissement Lazard.

Les activistes achètent des participations dans des entreprises pour faire pression en faveur de changements qui, espèrent-ils, amélioreront le cours de l'action d'une cible. Ils ont tendance à faire pression pour des ventes d'actifs et des changements de direction, avec un accent croissant sur l'amélioration du bilan environnemental, social et de gouvernance (ESG) des entreprises.

Une grande partie de l'activité a été menée par les États-Unis, où 135 nouvelles campagnes ont été lancées - une augmentation de 41 % par rapport à l'année précédente.

TotalEnergies, Unilever et Shell figuraient également parmi les 60 entreprises européennes ciblées par les activistes, en hausse de 20 % par rapport à l'année précédente et dépassant les précédents records en 2018, selon le rapport 2022 Review of Shareholder Activism de Lazard.