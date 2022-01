L'activiste Jana intensifie sa pression pour que Zendesk abandonne l'accord avec Momentive Global.

L'investisseur activiste Jana Partners accentue la pression sur la plateforme de services à la clientèle Zendesk pour qu'elle abandonne son projet de rachat de Momentive Global, la société mère de SurveyMonkey, arguant que l'opération est trop coûteuse et que les actionnaires s'y opposent.

Jana a déclaré que de nouveaux documents montrent que l'acquisition de Momentive https://www.reuters.com/technology/software-services-firm-zendesk-buy-surveymonkey-parent-nearly-4-bln-2021-10-28 semble avoir été faite seulement après que les conseillers de Momentive aient contacté Zendesk à la fin du mois d'août 2021. Jana a écrit dans une lettre au conseil d'administration, vue par Reuters, que cela ne semble pas faire partie d'une stratégie réfléchie depuis longtemps.

La société basée à New York, qui est l'un des 10 principaux actionnaires de Zendesk, a également critiqué le projet de Zendesk d'émettre des actions d'une juste valeur d'environ 6 milliards de dollars aux actionnaires de Momentive pour conclure l'accord, selon la lettre.

Fin octobre, Zendesk a accepté d'acheter Momentive dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, qui était évaluée à l'époque à près de 4 milliards de dollars.

Un représentant de Zendesk n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Selon la lettre, Zendesk a choisi d'émettre les actions à un "prix artificiellement déprimé" avant de déclarer de solides bénéfices. Jana cite le conseiller financier de Zendesk, Goldman Sachs, qui a calculé la juste valeur de Zendesk à 176 dollars par action, contre 103 dollars par action au début de la négociation lundi.

Jana estime également que même si tout se passe bien avec une transaction, le gain serait mince, écrivant qu'il ajouterait un "maigre 1% à la croissance du chiffre d'affaires de Zendesk et environ 10% à (son) futur cours de bourse".

"La proposition d'acquisition de Momentive par Zendesk semble être une décision réactive et impulsive", indique la lettre. Jana a dit qu'elle voulait que Zendesk cesse de perdre du temps et de l'argent sur une transaction qu'elle s'attend à ce que les actionnaires rejettent et a exhorté le conseil d'administration à "mettre fin immédiatement à la transaction et à pivoter pour se concentrer sur des avenues beaucoup plus prometteuses pour résoudre la réduction croissante de Zendesk."

Jana a écrit la lettre après que Zendesk ait déposé sa procuration préliminaire début décembre et environ un mois après que la société d'investissement ait poussé pour la première fois le conseil à saborder l'accord.

Les investisseurs de Zendesk et de Momentive doivent accepter l'accord. Le vote devrait avoir lieu fin février ou début mars.

Jana Partners a déclaré avoir été en contact avec d'autres actionnaires et a écrit lundi : "Il devrait maintenant être évident pour le conseil d'administration de Zendesk que les actionnaires ne soutiennent pas l'acquisition proposée."