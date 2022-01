L'activiste Legion Partners a rendu 35 % en 2021.

Les gains ont été alimentés, en partie, par des investissements dans Vonage Holdings Corp qui s'est vendu l'année dernière pour 21 dollars par action. Legion avait conclu un accord avec la société en 2019 pour ajouter un administrateur au conseil d'administration et avait travaillé en coulisses.

Les rendements de Legion en 2021 ont battu le rendement de 19 % de l'indice de référence HFRI Activist Index, les gains records du marché ayant aidé les investisseurs.

La société, dont le siège est à Los Angeles, gère environ 500 millions de dollars d'actifs et est bien connue pour avoir fait partie d'un groupe qui s'est attaqué à Bed Bath & Beyond et qui a obtenu quatre nouveaux administrateurs indépendants en 2019.

L'année dernière, les sociétés du portefeuille de Legion ont ajouté 11 nouveaux administrateurs à leur conseil. Le cabinet a fortement mis l'accent sur la gouvernance d'entreprise, la diversité des sexes et des races. Plus de 44 % de tous les administrateurs que Legion a contribué à placer dans des conseils d'administration sont des femmes.

Legion a été cofondée par Christopher Kiper et Ted White en 2012.