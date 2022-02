L'activiste Ortelius cherche à prendre le contrôle du conseil d'administration de Trecora et nomme six personnes.

Le fondateur d'Ortelius, Peter DeSorcy, a critiqué la façon dont l'entreprise a dépensé ses capitaux dans le passé et a déclaré qu'il existait de nombreuses façons de stimuler le cours de l'action de Trecora, notamment "des solutions organiques, financières, inorganiques et stratégiques".

Plusieurs actionnaires activistes poussent les sociétés américaines, du détaillant Kohl's au fabricant d'équipement d'exercice Peloton, à envisager une vente, car les transactions devraient rester fortes cette année après une année 2021 record.

Dans la lettre adressée aux autres actionnaires, M. DeSorcy qualifie le cours de l'action de Trecora de "constamment abyssal" et affirme qu'il ne croit pas que les sept membres actuels du conseil d'administration puissent prendre les bonnes décisions pour l'entreprise.

"Un changement progressif - tel que l'ajout d'un ou deux nouveaux administrateurs au conseil - est terriblement insuffisant pour renverser une culture qui manque de responsabilité", écrit DeSorcy dans sa lettre.

Un représentant de Trecora n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Ortelius est le plus gros investisseur de Trecora avec une participation de 11,3 % dans la société basée à Sugar Land, Texas. L'investisseur activiste Bradley Radoff, ancien cadre de Third Point, est également un gros investisseur dans Trecora et a déposé l'année dernière un document 13D qui laisse souvent entrevoir une bataille de procuration ou même une acquisition.

Ortelius a nommé des cadres ayant une expertise dans l'industrie chimique, une expérience de la restructuration et de la gestion des investissements.

Dans la lettre, DeSorcy a souligné les forces de Trecora, notamment des installations de premier ordre et une capacité excédentaire, mais a déclaré que quelque 183 millions de dollars d'investissements, réalisés entre 2014 et 2018, n'avaient "aucun impact perceptible sur les finances de l'entreprise."

En 2021, le cours de l'action de Trecora a gagné 15 % mais est resté à la traîne de l'indice plus large Russell 3000, qui a grimpé de 25,6 % l'an dernier. Au cours des cinq dernières années, le cours de l'action de Trecora a chuté de 33,52 %.