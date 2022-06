L'activité au Royaume-Uni toujours au ralenti en juin (PMI)

Londres (awp/afp) - L'activité au Royaume-Uni est restée en juin à son plus bas niveau depuis le confinement de l'hiver 2021, ou elle était tombée le mois dernier, à 53,1 points, selon l'indice PMI Flash Composite de S&P Global et CIPS, considéré comme un baromètre de la croissance.

"L'économie commence à donner l'impression qu'elle tourne à vide", a résumé Chris Williamson, économiste pour S&P Global, dans un communiqué. "La croissance actuelle de l'activité est soutenue par les commandes passées au cours des mois précédents et les entreprises rapportent que la demande a quasiment calé".

L'inflation galopante, qui a atteint en mai 9,1% et pourrait dépasser 11% cette année dans le pays, pèse sur les dépenses des ménages et alimente les inquiétudes des entreprises à long terme, à l'origine d'une nouvelle baisse en juin des prévisions d'activité et de l'optimiste des entreprises.

Une certaine résilience a été observée "dans l'économie de service" mais la production manufacturière a vu sa croissance "encore ralentir pour atteindre son plus bas niveau depuis février 2021", selon le communiqué.

Et dans un marché du travail tendu, la pression à la hausse sur les salaires ajoute aux coûts des entreprises, déjà tirés vers le haut par l'énergie et l'essence, ce qui s'est traduit en juin par "une forte hausse des prix moyens" facturés par les entreprises.

"Il y a des signes que l'inflation pourrait bientôt atteindre son pic", estime Chris Williamson, mais celle-ci "restera à un niveau historiquement élevé pendant un certain temps" et le Royaume-Uni fait face à une combinaison de récession et d'inflation élevée dans la deuxième moitié de l'année, selon lui.

Pour autant, l'indice PMI est supérieur à 50, ce qui signale une progression de l'activité, et il n'a pas reculé davantage en juin, ce qui "suggère que l'économie pourrait résister un peu mieux que nous ne le craignions", relève de son côté Nicholas Farr, de Capital Economics.

afp/jh