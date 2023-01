L'activité commerciale de janvier dans la zone euro renoue avec la croissance -PMI

LONDRES (Reuters) - L'activité des entreprises de la zone euro a fait un retour surprenant à une croissance modeste en janvier, renforçant ainsi les signes que le ralentissement de l'activité dans l'Union européenne n'est peut-être pas aussi profond qu'on le craignait et que l'Union monétaire pourrait échapper à la récession, selon une enquête.

L'indice composite flash des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global, considéré comme un bon indicateur de la santé économique globale, a grimpé à 50,2 ce mois-ci, contre 49,3 en décembre.

C'est la première fois depuis juin que l'indice se situe au-dessus de la barre des 50, qui sépare la croissance de la contraction, et la lecture a été supérieure à la prévision médiane du sondage Reuters de 49,8.

"L'enquête apporte sans aucun doute de bonnes nouvelles qui suggèrent que tout ralentissement sera probablement beaucoup moins grave que ce que l'on craignait auparavant et qu'une récession pourrait bien être évitée complètement", a déclaré Chris Williamson, économiste commercial en chef chez S&P Global Market Intelligence.

Un hiver doux jusqu'à présent, la baisse des prix du gaz et les récentes données économiques positives ont permis de revoir à la hausse certaines prévisions de croissance trimestrielle dans un sondage Reuters publié lundi, bien qu'une récession technique soit toujours prévue.

Signe qu'elles sont de plus en plus optimistes, les entreprises ont augmenté leurs effectifs à un rythme plus rapide ce mois-ci. L'indice de l'emploi a atteint son plus haut niveau depuis trois mois, à 52,5, contre 51,9 en décembre.

L'indice PMI couvrant l'indice dominant des services du bloc a également surpris à la hausse, atteignant un sommet de six mois à 50,7. Il était à 49,8 en décembre et le sondage Reuters prévoyait 50,2.

Malgré les factures élevées des consommateurs, la demande n'a que légèrement fléchi. L'indice des nouvelles entreprises a frôlé le seuil de rentabilité à 49,8, contre 48,4.

"La région n'est cependant pas encore sortie du bois, car la demande continue de baisser, mais à un rythme plus lent", a déclaré M. Williamson.

L'activité des usines a également montré une amélioration mais a tout de même diminué. L'indice PMI de l'industrie manufacturière est passé de 47,8 à 48,8 ce mois-ci, dépassant les prévisions du sondage Reuters de 48,5.

Un indice mesurant la production, qui alimente le PMI composite, a rebondi de 47,8 à 49,0, son plus haut niveau depuis sept mois.

Comme dans le PMI des services, l'indice des prix des intrants a baissé mais les entreprises ont augmenté leurs charges à un rythme plus rapide. L'indice des prix à la production a légèrement augmenté, passant de 61,2 à 61,4, mais reste bien inférieur à sa moyenne des trois dernières années.

Alors qu'elle poursuit sa lutte contre une inflation toujours élevée, la Banque centrale européenne augmentera ses taux d'intérêt de 50 points de base lors de chacune de ses deux prochaines réunions, selon un sondage Reuters.

Bien que la banque centrale de la zone euro ait relevé ses taux au rythme le plus rapide jamais enregistré, elle n'a pas réussi jusqu'à présent à rapprocher l'inflation de son objectif de 2 %. (Cette histoire a été corrigée pour remplacer décembre par janvier dans le premier paragraphe)