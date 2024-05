L'activité commerciale de la zone euro a progressé le mois dernier à son rythme le plus rapide depuis près d'un an, la reprise de l'industrie des services, dominante dans la zone, ayant plus que compensé le ralentissement plus marqué de l'industrie manufacturière, selon une enquête réalisée lundi.

L'indice composite des directeurs d'achat (PMI) pour l'union monétaire, compilé par S&P Global et considéré comme un bon indicateur de la santé économique globale, a rebondi à 51,7 en avril, contre 50,3 en mars, dépassant l'estimation préliminaire de 51,4.

Il s'agit de son deuxième mois au-dessus de la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction et de son plus haut niveau depuis mai de l'année dernière.

"Les prestataires de services ont augmenté leur activité pour le troisième mois consécutif, mettant fin au manque de dynamisme observé au second semestre de l'année dernière", a déclaré Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank.

L'indice PMI des services est passé de 51,5 à 53,3, dépassant l'estimation rapide de 52,9 et atteignant son niveau le plus élevé depuis mai dernier.

Une enquête parallèle publiée la semaine dernière a montré que l'activité des usines dans la zone euro s'était dégradée en avril, soulignant la divergence entre les deux secteurs.

Dans l'ensemble, l'optimisme concernant l'année à venir reste de mise. L'indice composite de la production future n'a que légèrement baissé par rapport à mars (61,6), son plus haut niveau depuis février 2022, pour s'établir à 61,6.

Les entreprises de services, qui s'attendent à ce que la reprise se poursuive, ont augmenté leurs effectifs au rythme le plus rapide depuis près d'un an, l'indice de l'emploi passant de 52,3 à 53,5.

"Il est encourageant de constater que l'emploi a augmenté à un rythme plus rapide, ce qui correspond à la hausse des nouvelles affaires et à la croissance du carnet de commandes, qui a connu sa plus forte expansion en onze mois", a ajouté M. de la Rubia.