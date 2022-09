L'activité commerciale de la zone euro s'est à nouveau contractée en août -PMI

L'indice composite final des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global, considéré comme un guide de la santé économique, est tombé à 48,9 en août, son plus bas niveau depuis 18 mois, contre 49,9 en juillet, et est inférieur à une estimation préliminaire de 49,2. Tout chiffre inférieur à 50 indique une contraction.

"Un deuxième mois de détérioration de la conjoncture dans la zone euro ajoute à la probabilité d'une contraction du PIB au troisième trimestre", a déclaré Chris Williamson, économiste commercial en chef chez S&P Global.

"Le mois d'août a vu la production chuter à un rythme accru, les entreprises et les ménages réduisant leurs dépenses dans le contexte de la récente poussée de l'inflation et de l'incertitude croissante quant aux perspectives économiques."

L'indice des nouvelles entreprises est passé de 47,6 à 46,9, son plus bas niveau depuis novembre 2020.

L'indice PMI couvrant l'industrie dominante des services du bloc est tombé à 49,8 contre 51,2, en dessous de l'estimation préliminaire de 50,2 et marquant son premier mois sous le seuil de rentabilité depuis mars 2021.

L'allègement des pressions sur les prix a tout de même apporté un certain soulagement. Bien que les indices des prix des intrants et des extrants des services soient restés élevés, ils ont tous deux baissé, l'indice des intrants passant de 74,7 à 72,5, sa plus faible lecture depuis février.

Les appels à une hausse sans précédent de 75 points de base des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne jeudi ont été finement équilibrés, bien qu'une très faible majorité d'économistes ait déclaré s'attendre à une hausse plus faible, selon un sondage Reuters. [ECILT/EU]