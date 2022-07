L'activité commerciale de la zone euro s'est contractée en juillet en raison de la hausse des prix - PMI

L'indice composite flash des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global, considéré comme un bon indicateur de la santé économique globale, est tombé à 49,4 en juillet contre 52,0 en juin, bien en dessous de toutes les prévisions d'un sondage Reuters qui avait prévu une baisse plus modeste à 51,0.

Une lecture inférieure à 50 indique une contraction et l'estimation préliminaire de juillet était la plus basse depuis février 2021.

"L'économie de la zone euro semble prête à se contracter au troisième trimestre, car l'activité commerciale a glissé vers le déclin en juillet et les indicateurs prospectifs laissent présager le pire pour les mois à venir", a déclaré Chris Williamson, économiste commercial en chef chez S&P Global.

"Si l'on exclut les mois de fermeture pour cause de pandémie, la contraction de juillet est la première signalée par le PMI depuis juin 2013, ce qui indique que l'économie se contracte à un taux trimestriel de 0,1 %."

Un sondage Reuters publié la semaine dernière prévoyait une croissance de l'économie de la zone euro de 0,2 % ce trimestre. [ECILT/EU]

L'inflation dans l'union monétaire était de 8,6 % le mois dernier, selon les données officielles, et bien que l'indice composite des prix à la production dans l'enquête PMI ait baissé par rapport aux 65,3 de juin, il est resté élevé à 63,9.

Jeudi, la Banque centrale européenne a relevé ses taux d'intérêt plus que prévu, confirmant que les inquiétudes concernant l'inflation galopante l'emportent désormais sur les considérations de croissance.

L'indice PMI couvrant l'industrie dominante des services du bloc a chuté à son plus bas niveau en 15 mois, 50,6 en juillet contre 53,0, en dessous de toutes les prévisions du sondage Reuters qui avait indiqué une chute à 52,0.

La crise du coût de la vie a rendu les consommateurs méfiants et ils ont réduit les dépenses non essentielles, de sorte que l'indice des nouvelles affaires dans le secteur des services est tombé de 51,8 à 48,4, son plus bas niveau depuis février de l'année dernière.

L'activité manufacturière a chuté ce mois-ci pour la première fois depuis plus de deux ans. L'indice PMI des usines a chuté à 49,6 contre 52,1, tandis que l'indice mesurant la production qui alimente le PMI composite était de 46,1 contre 49,3 en juin, son plus bas niveau depuis mai 2020.

La prévision médiane du sondage Reuters prévoyait que le chiffre principal serait de 51,0.

Les directeurs d'usine sont devenus pessimistes quant à l'année à venir et l'indice de la production future est tombé à 49,7 contre 51,5.

"Les attentes des entreprises pour l'année à venir ont entre-temps chuté à un niveau rarement vu au cours de la dernière décennie, alors que les préoccupations s'accroissent quant aux perspectives économiques, alimentées en partie par des inquiétudes croissantes concernant l'approvisionnement en énergie et l'inflation, mais reflétant également le resserrement des conditions financières", a déclaré Williamson.