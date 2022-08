L'activité commerciale de la zone euro s'est contractée en juillet, les clients restant chez eux

L'indice composite final des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global, considéré comme un bon indicateur de la santé économique, est tombé à 49,9 en juillet, son plus bas niveau depuis 17 mois, contre 52,0 en juin, bien qu'il soit supérieur à une estimation préliminaire de 49,4. Tout chiffre inférieur à 50 indique une contraction.

"Les perspectives économiques de la zone euro se sont assombries au début du troisième trimestre, les dernières données d'enquête signalant une contraction du PIB en juillet", a déclaré Chris Williamson, économiste d'entreprise en chef chez S&P Global.

"La flambée de l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et les inquiétudes concernant l'approvisionnement - notamment en énergie - ont entraîné les plus fortes baisses de la production et de la demande observées depuis près d'une décennie, à l'exception des mois de fermeture pour cause de pandémie."

Bien que la hausse des prix se soit modérée, elle est restée forte, et l'indice des nouvelles entreprises est tombé de 50,0 à 47,6, son plus bas niveau depuis novembre 2020.

L'indice PMI couvrant l'industrie dominante des services du bloc est tombé de 53,0 à 51,2, bien qu'il ait été supérieur à l'estimation rapide de 50,6. Cette lecture intervient après qu'une enquête sœur ait montré lundi que l'activité industrielle dans le bloc s'est contractée en juillet.

La demande de services a chuté, les clients étant restés chez eux et les entreprises étant moins optimistes. L'indice des attentes des entreprises est passé de 58,5 à 56,8, son plus bas niveau depuis octobre 2020, lorsque la région était en proie à la pandémie de coronavirus.

"Une poussée tant espérée des dépenses de consommation après l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie est contrecarrée, car les ménages sont de plus en plus préoccupés par l'augmentation du coût de la vie, ce qui signifie que les dépenses discrétionnaires sont détournées vers les biens essentiels", a déclaré M. Williamson.

"Dans le même temps, les dépenses des entreprises sont freinées par une prudence accrue et une aversion au risque dans un contexte de perspectives économiques plus sombres."