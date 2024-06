L'activité commerciale en Inde a progressé plus rapidement ce mois-ci qu'en mai grâce à des gains dans l'industrie manufacturière et les services, selon une enquête auprès des entreprises qui a également montré que le rythme de création d'emplois était le plus élevé depuis plus de 18 ans.

Les gains solides dans les deux secteurs à la fin du premier trimestre fiscal signifient un bon départ pour l'économie indienne cette année financière après une croissance de 8,2 % l'année dernière - l'expansion la plus rapide parmi les principaux pays - en partie grâce à une industrie manufacturière dynamique.

L'indice HSBC flash India Composite Purchasing Managers' Index , compilé par S&P Global, a augmenté à 60,9 en juin par rapport à la lecture finale du mois dernier de 60,5.

Cela fait près de trois ans que l'indice dépasse le seuil de 50 qui sépare la croissance de la contraction sur une base mensuelle.

"L'indice PMI composite flash a augmenté en juin, soutenu par des hausses dans les secteurs de la fabrication et des services, le premier enregistrant un rythme de croissance plus rapide", a noté Maitreyi Das, économiste mondial chez HSBC.

L'indice manufacturier a enregistré des gains plus importants, passant de 57,5 en mai à 58,5, tandis que l'industrie dominante des services a légèrement augmenté, passant de 60,2 à 60,4 ce mois-ci, ce qui témoigne de l'expansion continue de l'Inde, même si l'économie mondiale ralentit.

Cette évolution a été soutenue par une forte expansion de la production manufacturière et des commandes, ainsi que par des gains d'activité dans les entreprises de services.

Les nouvelles commandes à l'exportation ont augmenté pour le 22e mois consécutif en juin et sont restées solides, bien que le rythme ait légèrement diminué après une croissance record le mois dernier.

La vigueur de la demande a incité les entreprises à embaucher davantage, la création globale d'emplois augmentant au rythme le plus rapide depuis avril 2006. La création d'emplois a été plus importante dans le secteur manufacturier que dans le secteur des services.

Selon un sondage Reuters, la relance de l'emploi restera le principal défi du gouvernement de Narendra Modi, qui a été élu pour un rare troisième mandat au début du mois.

Entre-temps, les augmentations de prix dans les entreprises ont diminué depuis mai, ce qui est de bon augure pour les perspectives de l'inflation de détail. Les hausses des coûts des intrants des services ont diminué pour atteindre leur niveau le plus bas depuis quatre mois, tandis que le rythme des augmentations des prix facturés aux clients est resté globalement inchangé.

"L'inflation des coûts des intrants a légèrement diminué en juin, mais est restée élevée, les panélistes citant des augmentations des coûts de la main-d'œuvre et des matériaux. L'indice des prix à la production suggère que les entreprises manufacturières ont été en mesure de répercuter la hausse des coûts sur les clients", a ajouté M. Das.

"L'optimisme concernant la production future s'est affaibli en juin, mais est resté supérieur à la moyenne historique.

Même si l'optimisme des entreprises a atteint son niveau le plus bas en trois mois, les perspectives pour l'année à venir sont restées positives, car les entreprises s'attendent à des augmentations de la production sur la base des propositions en cours, des gains d'efficacité et des prévisions de taux de change favorables.