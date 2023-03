La croissance du secteur privé non pétrolier des Émirats arabes unis (EAU) s'est légèrement accélérée en février par rapport au mois précédent, soutenue par une reprise de la croissance de la production, bien que les perspectives générales restent incertaines, selon une enquête publiée vendredi.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) S&P Global UAE corrigé des variations saisonnières a augmenté à 54,3 en février contre 54,1 en janvier, conformément à la tendance à long terme de la série, et est resté au-dessus de 50 séparant la croissance de la contraction.

Le sous-indice de production a augmenté à 62,1 en février, contre 59,8 un mois plus tôt, et le plus haut depuis octobre 2022, selon l'enquête, les répondants attribuant souvent cette augmentation à de nouveaux projets ou à l'augmentation des ventes aux clients.

Cependant, le taux de croissance des nouvelles commandes a ralenti pour atteindre son plus bas niveau depuis septembre 2021 en raison d'une concurrence accrue et d'exportations plus faibles. Le sous-indice des nouvelles commandes a ralenti à 55,4 en février contre 56,0 en janvier.

"L'indice PMI des EAU a donné des signaux contradictoires pour l'économie non pétrolière au milieu du premier trimestre de l'année", a déclaré David Owen, économiste principal chez S&P Global Market Intelligence.

"Le principal point positif de l'indice était un taux de croissance plus rapide de la production, qui s'est accéléré pour la première fois en quatre mois. Cependant... la dernière reprise des nouvelles affaires a été la plus lente observée depuis 17 mois, ce qui suggère que l'amélioration de la croissance pourrait être de courte durée."

L'amélioration des conditions de la chaîne d'approvisionnement a contribué à une forte réduction des délais, le sous-indice des délais de livraison des fournisseurs - inversé à l'indice PMI - s'établissant à 55,0 en février, indiquant la plus forte baisse des délais depuis septembre 2019.

Malgré tout, la confiance des entreprises pour les 12 prochains mois est restée inférieure à la moyenne de 2022.