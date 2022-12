L'activité commerciale sud-africaine se redresse en novembre, mais les coupures de courant pèsent - PMI

L'indice des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global en Afrique du Sud est passé de 49,5 en octobre à 50,6 en novembre, au-dessus de la ligne des 50,0 qui sépare les expansions d'activité des contractions.

Ce redressement est en grande partie dû à une augmentation du volume des nouvelles affaires, les données de novembre suggérant une hausse des ventes pour la première fois depuis août.

"Les chaînes d'approvisionnement sont restées perturbées par les délestages (coupures de courant) et les récentes grèves chez Transnet, entraînant un nouvel allongement sensible des délais de livraison. Les arriérés ont également augmenté, encourageant une nouvelle expansion des effectifs", a déclaré David Owen, économiste chez S&P Global Market Intelligence.

Les coupures de courant régulières sont le fléau de la population et des entreprises sud-africaines depuis plus d'une décennie, mais cette année a été particulièrement mauvaise car la compagnie d'électricité publique Eskom a eu du mal à maintenir les lumières allumées pendant de plus longues périodes.

Selon l'enquête, la moitié des entreprises interrogées prévoient une augmentation de la production au cours de l'année prochaine, dans l'attente d'une atténuation des perturbations dues aux coupures de courant et d'un relâchement des pressions sur les prix.