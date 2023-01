L'activité de construction au Royaume-Uni connaît sa plus forte baisse depuis mai 2020 -PMI

L'indice des directeurs d'achat (PMI) S&P Global/CIPS pour le secteur de la construction a baissé à 48,8 en décembre contre 50,4 en novembre, bien en dessous de la prévision moyenne de 49,6 dans un sondage Reuters des économistes et sous le niveau de 50 qui sépare la croissance de la contraction.

"Le secteur britannique de la construction a enregistré une fin d'année 2022 relativement médiocre, avec une activité commerciale en déclin après une séquence de croissance de trois mois dans le cadre de la contraction la plus rapide des nouveaux travaux depuis la période initiale de la pandémie en mai 2020", a déclaré Lewis Cooper, économiste chez S&P.

Le secteur britannique de la construction avait enregistré de bonnes performances au début de 2022, avec une production en hausse de 7,4 % au cours de l'année jusqu'en octobre, selon les données officielles.

Cependant, les taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre ont fortement augmenté - atteignant un sommet de 14 ans à 3,5 % en décembre - et les prix des maisons ont récemment commencé à baisser. Le mois dernier, le principal créancier hypothécaire Halifax a prévu une baisse de 8 % des prix des maisons pour 2023.

Le PMI de la construction a montré des baisses à la fois dans la construction de logements et dans les travaux de génie civil. Le premier a baissé au rythme le plus rapide depuis mai 2020 tandis que le second est en baisse depuis juillet.

Les projets commerciaux ont légèrement augmenté, mais l'emploi global a baissé pour la première fois depuis janvier 2021, lorsqu'il y avait des restrictions de fermeture généralisées COVID-19.

La Banque d'Angleterre estime que la Grande-Bretagne est entrée dans ce qui sera probablement une récession peu profonde mais potentiellement longue, car l'inflation galopante et les taux d'intérêt plus élevés nécessaires pour la combattre sapent la demande des consommateurs.

La mesure de l'inflation du coût des intrants par le PMI de la construction a baissé à son plus bas niveau depuis deux ans en décembre, mais reste bien au-dessus des niveaux pré-pandémiques.

L'indice PMI multisectoriel de vendredi - qui comprend les données sur les services et la fabrication publiées plus tôt cette semaine, ainsi que le chiffre de la construction - a légèrement augmenté à 49,0 en décembre, contre 48,4 en novembre, mais il est inférieur à 50 depuis août.