L'activité de fusion et d'acquisition dans le secteur du pétrole et du gaz aux États-Unis ralentit au quatrième trimestre - Enverus

Les transactions dans l'industrie pétrolière et gazière américaine ont diminué de moitié en valeur au quatrième trimestre par rapport au troisième, le total annuel étant inférieur à la moyenne pré-pandémique, selon les données publiées jeudi par la société d'analyse Enverus.

Les producteurs de pétrole ont conclu des accords d'une valeur de 9 milliards de dollars seulement au cours des trois derniers mois de 2021, soit une chute de 50 % par rapport aux 18,5 milliards de dollars du troisième trimestre. Mais l'année complète a totalisé 66 milliards de dollars, un bond de 25 % grâce à un pic de deux ans au deuxième trimestre.

L'activité de fusion et d'acquisition dans l'industrie a pris un coup en 2020 en raison de la pandémie qui a poussé les prix du pétrole et du gaz à des niveaux historiquement bas, bien que les prix des matières premières aient fortement rebondi l'année dernière, déclenchant une vague de consolidation.

Cela a toutefois également poussé les valorisations à la hausse, rendant difficile pour les acheteurs et les vendeurs de s'entendre sur un prix et conduisant à des transactions moins nombreuses mais plus importantes.

Les transactions en amont signées en 2020 et 2021 ont totalisé 172 et 179, respectivement, contre une moyenne de près de 400 transactions par an avant COVID, selon les données d'Enverus.

La fin lente de la "deuxième année d'un marché influencé par le COVID" a maintenu la valeur totale des transactions en dessous de la moyenne de 72 milliards de dollars de 2015 à 2019, a déclaré Enverus dans un communiqué de presse.

L'achat par Continental Resources Inc d'actifs du Delaware à Pioneer Natural Resources pour 3,25 milliards de dollars est arrivé en tête du palmarès des fusions et acquisitions pétrolières au quatrième trimestre, suivi par le rachat par Southwestern Energy Co des actifs de GeoSouthern, soutenu par Blackstone, dans le Haynesville pour environ 1,85 milliard de dollars.

La partie Delaware du bassin permien et Haynesville ont été les deux zones les plus actives, représentant 80% de la valeur totale des transactions au quatrième trimestre, selon les données d'Enverus.

"Dans l'ensemble, le marché des fusions et acquisitions devrait être prêt pour une année 2022 active. Les prix des stocks dans des zones comme le bassin du Delaware et Haynesville sont toujours attractifs pour les acheteurs et des actifs supplémentaires devraient être disponibles sur le marché", a déclaré Andrew Dittmar, directeur d'Enverus. (Reportage de Rithika Krishna à Bengaluru ; édition de Devika Syamnath)