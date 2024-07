Une solide augmentation de l'activité commerciale en juin a mis fin à un deuxième trimestre positif pour le secteur des services allemand, bien que le taux d'expansion se soit légèrement ralenti, selon une enquête réalisée mercredi.

L'indice final des directeurs d'achat des services HCOB est passé de 54,2 en mai à 53,1 en juin, légèrement en dessous d'une estimation préliminaire de 53,5, mais au-dessus de la barre des 50,0 qui sépare la croissance de la contraction pour un quatrième mois consécutif.

La croissance des nouvelles affaires et de l'emploi s'est également ralentie, tandis que les prévisions des entreprises pour l'année à venir sont tombées à leur plus bas niveau depuis cinq mois, selon l'enquête.

"Le secteur des services maintient l'économie allemande à flot", a déclaré Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank. "Malgré une légère perte de vitesse, l'activité dans les services continue de croître à un rythme soutenu.

Les entreprises qui ont fait état d'une hausse de leur activité en juin l'ont attribuée à une série de facteurs, dont l'intensification des efforts de marketing et de vente, la baisse des taux d'intérêt, les championnats d'Europe de football et une demande sous-jacente généralement plus forte.

"Si le championnat d'Europe de football a probablement soutenu l'activité le mois dernier, il peut également expliquer pourquoi les répondants sont moins optimistes quant à l'activité en juin 2025, anticipant l'absence d'un événement aussi important", a déclaré M. de la Rubia.

Les coûts des entreprises dans le secteur des services ont augmenté au rythme le plus lent depuis mars 2021, bien que les pressions sur les salaires signifient que les pressions sur les coûts sont encore élevées par rapport aux normes historiques.

L'indice PMI composite, qui comprend les services et l'industrie manufacturière, est tombé à 50,4 en juin, contre 52,4 en mai, son plus haut niveau depuis un an (rapport de Maria Martinez, édition de Christina Fincher).