L'activité des services au Japon en janvier a progressé au rythme le plus élevé depuis septembre, selon une enquête menée auprès des entreprises lundi, soutenue par une demande robuste et la faiblesse du yen, tandis que la demande internationale a fait un bond pour la première fois en cinq mois.

Le secteur des services, qui représente environ 70 % du produit intérieur brut (PIB) du pays, a été un point positif pour la troisième économie mondiale, aidant à compenser une partie de l'effet négatif de la faiblesse de la demande mondiale sur les fabricants.

L'indice final des directeurs d'achat (PMI) de Jibun Bank Service a augmenté à 53,1 en janvier, contre 51,5 en décembre, marquant le 17e mois consécutif de croissance, selon l'éditeur de l'indice S&P Global Intelligence.

Il a dépassé la lecture rapide de 52,7 et est resté au-dessus du seuil de 50,0 qui sépare l'expansion de la contraction sur une base mensuelle.

"Une croissance plus forte de l'activité des services, associée à une baisse plus faible de l'activité manufacturière, a contribué à une augmentation de l'activité globale du secteur privé pour la première fois depuis octobre dernier", a déclaré Usamah Bhatti, économiste chez S&P Global Market Intelligence.

Le bond de l'activité commerciale a été attribué à une demande solide et à la faiblesse de la monnaie, le rythme de croissance des nouvelles affaires atteignant son plus haut niveau depuis quatre mois.

Le rythme de croissance des nouvelles affaires a atteint son plus haut niveau en quatre mois. Les nouvelles affaires à l'exportation ont marqué la première hausse depuis août dernier, aidées par une augmentation du tourisme entrant, en particulier dans le domaine du transport aérien, selon le sondage.

L'inflation des prix des intrants a atteint son plus haut niveau depuis trois mois, en raison des prix élevés des carburants et de la main-d'œuvre. Mais les entreprises ont pu répercuter certaines augmentations, les prix facturés augmentant au rythme le plus rapide depuis le mois d'août de l'année dernière.

La confiance des entreprises dans les 12 prochains mois a atteint son niveau le plus élevé depuis le mois de mai.

Le PMI composite, qui combine les chiffres de l'activité manufacturière et des services, est passé de 50,0 en décembre à 51,5 en janvier.