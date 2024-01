L'activité des services au Japon en décembre a progressé à un rythme plus rapide que le mois précédent grâce à une forte demande et à un regain de confiance, même si le taux de croissance global est resté modeste, selon une enquête menée auprès des entreprises vendredi.

Le secteur des services a été un point positif pour la troisième économie mondiale, marquant 16 mois consécutifs de croissance et aidant à compenser une partie du ralentissement de l'élan dû aux difficultés rencontrées par les fabricants.

L'indice final des directeurs d'achat (PMI) des services de la Jibun Bank a grimpé à 51,5 en décembre, contre 50,8 en novembre, lorsqu'il a affiché la croissance la plus faible en 2023, selon l'éditeur de l'indice S&P Global Intelligence.

Ce chiffre est inférieur à la lecture rapide de 52,0, mais reste supérieur au seuil de 50,0 qui sépare l'expansion de la contraction. Dans l'ensemble, le chiffre global est le deuxième plus faible de l'année dernière par rapport à ceux du début et du milieu de l'année 2023.

L'enquête indique que la croissance a été soutenue par une augmentation du volume des nouvelles affaires, tirée par les clients nationaux.

"Les entreprises étaient également convaincues que cela conduirait à une augmentation continue de l'activité, comme l'indique un degré de confiance plus élevé dans les perspectives à 12 mois, qui était soutenu par des espoirs de reprise économique et d'expansion des activités à long terme", a déclaré Usamah Bhatti, économiste chez S&P Global Market Intelligence.

Selon l'enquête, l'optimisme a atteint en décembre son plus haut niveau depuis quatre mois, tandis que l'expansion des entreprises et les postes vacants ont entraîné une croissance de l'emploi pendant trois mois consécutifs.

La contraction des nouvelles exportations s'est poursuivie pour le troisième mois, mais le ralentissement a été le plus faible de cette période.

Dans le même temps, la hausse des coûts d'exploitation a incité les prestataires de services à augmenter les prix facturés au rythme le plus élevé depuis le mois d'août. L'augmentation des coûts des matières premières, des carburants et de la main-d'œuvre a fait grimper l'inflation des intrants en décembre, mais le rythme d'augmentation a été l'un des plus faibles de ces deux dernières années.

L'industrie japonaise des services a bénéficié d'une explosion des arrivées de touristes, avec quelque 2,44 millions de personnes ayant visité le pays en novembre, manquant de peu le total pré-COVID enregistré au cours du même mois en 2019.

Le PMI composite, qui combine les chiffres de l'activité manufacturière et des services, s'est amélioré pour atteindre 50,0 en décembre, contre 49,6 en novembre. (Rapport de Satoshi Sugiyama, édition de Shri Navaratnam)