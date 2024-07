L'activité des services au Japon s'est contractée pour la première fois depuis près de deux ans en juin, en raison d'un ralentissement de la demande intérieure, selon une enquête menée auprès du secteur privé mercredi, bien que la confiance des entreprises et les indicateurs d'embauche soient restés positifs.

Le secteur des services a été le moteur de la croissance économique au Japon, compensant les faibles performances du secteur manufacturier.

L'indice final des directeurs d'achat (PMI) de la Jibun Bank Service est tombé à 49,4 en juin, contre 53,8 en mai, mettant fin à 21 mois consécutifs d'expansion, selon l'enquête de S&P Global Market Intelligence.

L'indice PMI a été plus faible que la lecture flash de 49,8, qui était la première lecture en dessous du seuil de 50,0 séparant l'expansion de la contraction depuis août 2022.

La baisse des nouvelles affaires en juin a marqué une pause dans la croissance plutôt qu'une chute de la demande, a déclaré Trevor Balchin, directeur économique chez S&P Global Market Intelligence.

"Au-delà du chiffre principal, le tableau est moins inquiétant", a déclaré M. Balchin.

La demande dans les secteurs des services aux consommateurs, de la finance et de l'assurance, de l'immobilier et des services aux entreprises a chuté, tandis que le transport et le stockage, ainsi que l'information et la communication ont connu une hausse en juin, selon l'enquête.

La faiblesse du yen, qui a chuté de plus de 12 % cette année, a également soutenu la demande de services japonais à l'étranger.

Bien qu'à un rythme plus lent, la croissance de l'emploi et la confiance des entreprises dans les 12 prochains mois sont restées relativement solides.

Dans le même temps, la combinaison des salaires, de l'alimentation et du carburant, ainsi que la faiblesse du yen, ont fait grimper les prix des intrants, contribuant ainsi à l'inflation la plus rapide depuis août de l'année dernière.

L'augmentation des salaires et des coûts des matériaux a incité les entreprises à continuer à répercuter les hausses de prix sur les consommateurs, le rythme des prix moyens pratiqués ne s'étant que légèrement ralenti par rapport aux records atteints en avril et en mai.

L'indice PMI composite, qui combine les chiffres de l'activité manufacturière et des services, est tombé à 49,7 en juin, contre 52,6 en mai ; c'est la première fois en sept mois que l'indice passe sous la barre des 50,0.