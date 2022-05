L'activité des services en Chine chute au deuxième taux le plus élevé jamais enregistré - Caixin PMI

L'indice Caixin des directeurs d'achat de services (PMI) s'est établi à 36,2 en avril, soit le deuxième plus bas niveau depuis le début de l'enquête en novembre 2005 et une baisse par rapport à 42 en mars. L'indice a atteint un niveau record de 26,5 en février 2020, au moment du début de la pandémie.

La barre des 50 points sépare la croissance de la contraction sur une base mensuelle.

Les résultats pessimistes de l'enquête, qui se concentre davantage sur les petites entreprises des régions côtières, sont conformes à l'indice PMI officiel du gouvernement, soulignant la détérioration rapide d'un secteur clé qui représente environ 60 % de l'économie et la moitié des emplois urbains.

Un sous-indice pour les nouvelles affaires s'est établi à 38,4, également le deuxième plus bas jamais enregistré et en baisse par rapport à 45,9 le mois précédent, les entreprises de services indiquant que l'escalade des mesures visant à contenir la propagation des cas de COVID a pesé lourdement sur la demande des clients au début du deuxième trimestre.

L'emploi a également reculé pour le quatrième mois consécutif en avril, bien que la baisse ait été marginale, comparée à des chutes importantes de l'activité.

Les coûts des intrants ont entre-temps augmenté à un rythme soutenu, mais les efforts déployés par les entreprises de services pour attirer davantage d'affaires dans un contexte de demande morose ont entraîné une baisse des prix facturés, soulignant les pressions croissantes sur les coûts auxquelles sont confrontés les prestataires de services.

"La demande était sous pression, la demande extérieure s'est détériorée, l'offre s'est réduite, les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées, les délais de livraison se sont allongés, les arriérés de travail ont augmenté, les travailleurs ont eu du mal à retrouver leur emploi, les pressions inflationnistes ont persisté et la confiance du marché est restée inférieure à la moyenne à long terme", a déclaré Wang Zhe, économiste principal chez Caixin Insight Group.

"Le gouvernement devrait renforcer le soutien aux entreprises des secteurs fortement touchés par les épidémies, afin de stabiliser les attentes du marché. Au cours de la récente série d'épidémies, de nombreux employés d'entreprises, travailleurs indépendants et groupes à faibles revenus ont vu leurs revenus diminuer et leur vie devenir plus difficile, le gouvernement devrait donc leur proposer des subventions."

L'indice PMI composite de Caixin pour le mois d'avril, qui comprend à la fois l'activité manufacturière et celle des services, s'est effondré à 37,2 contre 43,9 le mois précédent.

Le Caixin PMI est compilé par S&P Global à partir des réponses aux questionnaires envoyés aux directeurs d'achat en Chine.