L'activité des services en Chine en février progresse au rythme le plus lent depuis six mois

L'indice Caixin/Markit des directeurs d'achat (PMI) dans le secteur des services est tombé à 50,2 en février - le plus bas depuis août et à peine au-dessus de la barre des 50 points qui sépare la croissance de la contraction sur une base mensuelle - contre 51,4 en janvier.

Ce fléchissement contraste avec une légère reprise de la croissance du secteur des services dans une enquête officielle réalisée lundi, bien que les deux résultats indiquent une expansion encore faible, le secteur restant vulnérable aux perturbations dans le cadre de l'approche zéro COVID de la Chine.

De plus en plus de villes chinoises sont confrontées à des cas locaux de COVID-19 ces dernières semaines, avec une augmentation des infections dans la ville de Hong Kong, bien que le nombre total de cas soit faible par rapport à ceux d'autres pays.

Un sous-indice pour les nouvelles affaires dans l'enquête privée s'est établi à 48,8 en février, la première baisse depuis août de l'année dernière, car les entreprises de services ont indiqué que les mesures visant à contenir les cas de COVID, y compris les restrictions de voyage, ont affecté la demande des clients.

Les nouvelles affaires d'exportation ont diminué pour le deuxième mois consécutif, bien qu'à un rythme plus lent.

Cela a entraîné une nouvelle réduction de la masse salariale dans les entreprises de services chinoises, mais l'ampleur de la baisse s'est atténuée.

"La demande de services s'est contractée, tandis que l'offre a augmenté à un rythme limité. La propagation du COVID-19 dans plusieurs régions a nui aux opérations commerciales des entreprises de services", a déclaré Wang Zhe, économiste principal chez Caixin Insight Group.

"Les responsables politiques devraient améliorer les politiques de soutien pour encourager l'emploi, renforcer le soutien structurel aux petites et moyennes entreprises et réduire efficacement la charge fiscale et les coûts de collecte de fonds pour les entreprises", a déclaré Wang de Caixin Insight.

L'économie chinoise a fortement rebondi après un effondrement dû à une pandémie en 2020, bien que l'élan ait commencé à s'essouffler au cours de l'été de l'année dernière, alors qu'une crise de la dette sur le marché immobilier et des mesures antivirus strictes ont affecté la confiance et les dépenses des consommateurs.

Les hauts responsables se sont engagés à stabiliser la croissance cette année et tous les regards sont tournés vers la réunion annuelle de l'organe législatif suprême qui débute le 5 mars et au cours de laquelle le gouvernement dévoilera ses objectifs économiques pour l'année et probablement d'autres mesures de relance.

L'enquête a également montré que les pressions inflationnistes se sont légèrement atténuées. Un sous-indice du coût des intrants s'est établi à 52,5, contre 54,5 le mois précédent, bien qu'il marque le 20e mois de croissance.

La confiance dans l'année à venir a toutefois atteint son plus haut niveau depuis trois mois, les entreprises s'attendant à une forte reprise post-pandémie.