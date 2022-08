L'activité des services en Chine progresse au rythme le plus rapide depuis 15 mois en juillet - Caixin PMI

L'indice Caixin des directeurs d'achat de services (PM) a atteint 55,5 en juillet, soit la croissance la plus rapide depuis avril 2021, après la lecture robuste de 54,5 en juin.

La marque de 50 points sépare la croissance de la contraction sur une base mensuelle.

La lecture a quelque peu contrasté avec l'indice PMI officiel des services de la Chine dimanche, qui a montré que la croissance s'est modérée, mais les deux jauges ont encore indiqué une solide expansion dans le secteur durement touché, alors que les fabricants du pays ont lutté.

Le sous-indice des nouvelles affaires a atteint son plus haut niveau depuis neuf mois, grâce à l'amélioration de la demande intérieure, mais les nouvelles affaires d'exportation se sont contractées pour le septième mois consécutif, selon l'enquête Caixin.

Dans le même temps, le taux d'inflation des coûts dans le secteur des services a augmenté pour la première fois depuis mars, les prix de l'alimentation, du carburant, des matières premières et du personnel restant élevés.

Mais certains observateurs du marché ne savent pas combien de temps durera le coup de pouce de la réouverture de COVID.

De nouvelles flambées de virus ont entraîné un resserrement de l'activité dans certaines villes ces dernières semaines, tandis que le marché immobilier s'enfonce dans un marasme de plus en plus profond et que la demande mondiale s'essouffle. De nombreuses entreprises ont mis en veilleuse leurs grands projets de dépenses et tentent de réduire leurs coûts.

"Méfiez-vous du récit du rebond de juillet. Les marchés sont convaincus que l'assouplissement des fermetures signifie que le pire est passé, mais les données de juillet montrent que les entreprises refusent toujours largement d'investir, d'emprunter et surtout maintenant, d'embaucher", a déclaré Leland Miller, directeur de la société de données China Beige Book.

"C'est probablement parce que les entreprises ne croient tout simplement pas que leur cauchemar COVID Zéro est terminé."

L'indice PMI composite de Caixin pour le mois de juillet, qui comprend à la fois l'activité manufacturière et les services, est tombé à 54,0 contre 55,3 le mois précédent. Le Caixin PMI est compilé par S&P Global à partir des réponses aux questionnaires envoyés aux directeurs d'achat en Chine.

La semaine dernière, les principaux dirigeants du pays ont signalé qu'ils étaient prêts à ne pas atteindre l'objectif de croissance fixé par le gouvernement, à savoir environ 5,5 % pour 2022. Les analystes interrogés par Reuters ont prévu un ralentissement de la croissance à 4,0 % cette année.