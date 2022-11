L'activité des services espagnols se contracte en octobre, les prix pèsent -PMI

L'indice PMI (Purchasing Managers' Index) de S&P Global pour le secteur des services en Espagne, qui représente environ la moitié de la production économique espagnole, est passé de 48,5 en septembre à 49,7 le mois dernier, mais est resté sous la barre des 50,0 qui sépare la croissance de la contraction.

"Les nouvelles affaires ont de nouveau diminué car les clients ont continué à mettre sur la glace tout projet antérieur d'augmenter leurs propres dépenses et investissements", a déclaré Paul Smith, directeur de S&P Global Economics.

"L'impact net a été une baisse des niveaux de production et des nouvelles affaires, ce qui a accentué le stress sur les opérations commerciales à un moment où les coûts augmentent et où il est difficile de les répercuter sur les clients", a déclaré M. Smith.

Toutefois, l'enquête a montré une légère augmentation des embauches dans le secteur des services le mois dernier.

Une enquête sœur sur l'activité des usines publiée mercredi a montré une forte contraction en octobre, avec une baisse de la production et des nouvelles commandes au rythme le plus rapide depuis l'apogée des blocages COVID-19 de 2020 et de nombreuses entreprises choisissant de supprimer des emplois.

Les prix à la consommation espagnols ont augmenté de 7,3 % au cours de l'année qui s'est achevée en octobre - le rythme le plus lent depuis janvier, mais toujours bien au-dessus des niveaux d'inflation normaux. La croissance économique a fortement ralenti à 0,2 % au troisième trimestre, après une expansion de 1,5 % au deuxième trimestre.