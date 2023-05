L'activité des usines britanniques se contracte en avril mais les pressions sur les coûts s'atténuent -PMI

La production et les nouvelles commandes des usines britanniques se sont contractées au début du deuxième trimestre 2023, mais les fabricants se sont montrés plus optimistes et les coûts des intrants ont augmenté au taux le plus faible depuis mai 2020, selon une enquête sectorielle publiée mardi.

L'indice définitif des directeurs d'achat (PMI) de l'industrie manufacturière S&P Global/CIPS au Royaume-Uni est tombé à 47,8 en avril, son plus bas niveau depuis trois mois, contre 47,9 en mars, toujours en dessous du seuil de 50 pour la croissance, bien que plus élevé que la lecture provisoire "flash" de 46,6. "La production et les nouvelles commandes se sont contractées, les fabricants ayant ressenti les effets de l'incertitude des clients, du déstockage et du resserrement des contrôles des coûts", a déclaré Rob Dobson, directeur chez S&P Global Market Intelligence. L'économie britannique a été la plus lente à se remettre, parmi les pays riches du Groupe des Sept, de l'impact de la pandémie de COVID-19, mais elle a jusqu'à présent déjoué les prévisions selon lesquelles elle retomberait dans la récession. Si l'industrie manufacturière a d'abord connu une forte hausse après les fermetures dues à la pandémie, en partie en raison de l'accumulation des arriérés de travail, l'activité s'est depuis lors ralentie. Les chiffres officiels de février montrent que la production manufacturière était inférieure de 0,1 % à ce qu'elle était trois ans plus tôt, juste avant le début de la pandémie de COVID-19. S&P Global a déclaré que sa jauge de la production future a atteint son plus haut niveau depuis février de l'année dernière, avec 61 % des usines qui s'attendent à une augmentation de la production au cours de l'année à venir. "La demande devra se redresser dans les mois à venir pour justifier une augmentation de la production, et comme le Royaume-Uni est confronté à une inflation intérieure obstinément élevée, associée à une tendance à l'aggravation des exportations, les risques semblent orientés à la baisse", a déclaré M. Dobson. Certains signes indiquent que le pire de la poussée inflationniste est passé et que les pressions sur les chaînes d'approvisionnement se sont atténuées. La mesure de l'augmentation des prix des intrants du PMI est tombée à son niveau le plus bas depuis mai 2020 et se situe désormais bien en dessous de sa moyenne de la décennie précédant la pandémie. Le total des nouvelles commandes a diminué au rythme le plus rapide en trois mois en avril, après avoir augmenté pour la première fois en 10 mois en mars. Le déclin de la demande étrangère de produits britanniques s'est également accéléré, se contractant pour le quinzième mois consécutif.