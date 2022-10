L'activité des usines chinoises devrait stagner en octobre

L'indice officiel des directeurs d'achat (PMI) de l'industrie manufacturière était prévu à 50,0 en octobre, un peu moins que les 50,1 de septembre, selon la prévision médiane des économistes interrogés par Reuters.

La marque de 50 points sépare la contraction de la croissance.

Bien que de nombreux pays aient assoupli les mesures de lutte contre la pandémie, la deuxième économie mondiale a continué à combattre sa propagation par des fermetures, des tests de masse et des quarantaines, ce qui a frappé la croissance économique et causé d'importantes perturbations aux entreprises. Les signes d'affaiblissement de la demande mondiale pèsent également plus lourdement sur les fabricants orientés vers l'exportation.

L'optimisme des entreprises américaines en Chine a atteint des niveaux records, selon une enquête annuelle publiée vendredi, car les défis concurrentiels, économiques et réglementaires s'ajoutent aux pressions exercées par les politiques actuelles de " zéro COVID ".

Jeudi, des données ont montré que les bénéfices des entreprises industrielles chinoises ont diminué à un rythme plus rapide de janvier à septembre.

Les économistes ne s'attendent pas à ce que les mesures du COVID-19 s'assouplissent de sitôt, après que le Congrès du Parti communiste se soit achevé ce week-end et que la nouvelle équipe dirigeante de la Chine ait fait craindre que la maîtrise du COVID-19 prenne le pas sur la croissance économique.

"En termes de COVID-19, les signaux émis par le congrès suggèrent qu'il sera encore là pour un certain temps. Et nous pensons que tout changement significatif par rapport à cela ne se produira qu'en 2024", a déclaré Sheana Yue, économiste spécialiste de la Chine chez Capital Economics.

Les villes chinoises, de Wuhan, dans le centre du pays, à Xining, dans le nord-ouest, redoublent de mesures restrictives COVID-19, scellant les bâtiments, verrouillant les quartiers et jetant des millions de personnes dans la détresse.

L'économie chinoise a progressé à un rythme plus rapide que prévu au cours du trimestre de septembre, mais la croissance des exportations a ralenti et le secteur clé de l'immobilier s'est encore refroidi, ce qui laisse présager une reprise difficile.

"La trajectoire de croissance difficile de la Chine n'est pas seulement due aux restrictions liées au COVID", ont déclaré les analystes d'Oxford Economics dans une note de recherche.

"L'économie est confrontée à d'importants vents contraires structurels qui limiteront la croissance du PIB. Nous prévoyons que la croissance de la Chine se situera en moyenne entre 4 % et 4,5 % au cours des cinq prochaines années environ."

L'indice PMI officiel de l'industrie manufacturière, qui se concentre en grande partie sur les grandes entreprises et les entreprises d'État, et son enquête pour le secteur des services, seront publiés lundi.

L'indice PMI manufacturier Caixin du secteur privé, qui se concentre davantage sur les petites entreprises et les régions côtières, sera publié mardi. Les analystes s'attendent à une lecture globale de 49,0 contre 48,1 en août.