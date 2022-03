L'activité des usines chinoises en mars a probablement diminué en raison des épidémies de virus - sondage Reuters

Selon la prévision médiane de 36 économistes interrogés par Reuters mercredi, l'indice officiel des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière (PMI) devrait s'être replié à 49,9 en mars, le chiffre le plus bas en cinq mois, contre 50,2 en février.

Une lecture inférieure à 50 indique une contraction par rapport au mois précédent ; toute lecture supérieure à 50 indique une expansion.

"Nous abaissons notre prévision pour l'indice PMI officiel de l'industrie manufacturière à 49,0 contre 49,5 précédemment, en raison de la détérioration de la situation du COVID-19, notamment à Shanghai. La contraction du secteur immobilier et le ralentissement de la croissance des exportations sont également négatifs pour les PMI manufacturiers en mars", ont déclaré les analystes de Nomura dans une obligation vendredi. Il existe un PMI manufacturier officiel et un autre non officiel.

Après les données d'activité économique étonnamment optimistes du Bureau national des statistiques pour janvier et février, les analystes ont averti que les données de mars pourraient globalement se détériorer.

"Presque toutes les données d'activité indiquent une aggravation du ralentissement ces dernières semaines, due principalement à l'escalade des mesures anti-Omicron et à la détérioration du secteur immobilier, et nous pensons que la situation pourrait encore s'aggraver au deuxième trimestre", ont déclaré les analystes de Nomura.

La dernière résurgence du COVID-19 a entraîné des fermetures dans le centre financier de Shanghai et des fermetures dans le centre technologique de Shenzhen en mars. Changchun, capitale de la province du nord-est Jilin, touchée par le virus, a jusqu'à présent effectué plus de 10 séries de tests sur l'ensemble de la ville pour ses résidents.

La détérioration rapide de la pandémie et l'escalade des mesures de contrôle ont ajouté une pression à la baisse sur la deuxième plus grande économie du monde. Le Premier ministre Li Keqiang a déclaré en mars que l'objectif de croissance du PIB pour 2022 était "d'environ 5,5 %".

La politique chinoise stricte du zéro COVID, la surveillance de la corruption et la réglementation renforcée de la dette cachée des gouvernements locaux ont changé la mentalité des fonctionnaires locaux, ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans une obligation lundi. Générer une forte croissance économique ne semble plus être sa priorité d'antan.

Alors que l'économie souffre d'épidémies de virus et qu'elle est confrontée à des vents contraires tels que les effets futurs incertains du conflit ukrainien sur le marché, le gouvernement a promis une série de politiques visant à soutenir les petites entreprises.

Le ministère des finances a déclaré le 24 mars que certaines petites entreprises seraient exemptées du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée de 3 %, car elles constituent la principale source d'emplois du pays.

L'indice PMI officiel, qui se concentre en grande partie sur les grandes entreprises et les entreprises d'État, et son enquête sœur pour le secteur des services, seront publiés jeudi.

Le PMI manufacturier privé Caixin sera publié vendredi. Les analystes s'attendent à ce que le chiffre principal descende à 50, contre 50,4 le mois précédent.