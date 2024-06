La croissance de l'activité industrielle en Corée du Sud s'est accélérée en juin pour devenir la plus rapide depuis 26 mois, les nouvelles commandes ayant bondi grâce à l'amélioration de la demande mondiale, selon une enquête du secteur privé publiée lundi.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour les fabricants de la quatrième économie d'Asie, compilé par S&P Global, a augmenté à 52,0 en juin, contre 51,6 en mai, en données corrigées des variations saisonnières.

Il s'agit de la valeur la plus élevée depuis avril 2022. L'indice est resté au-dessus de la barre des 50, qui sépare l'expansion de la contraction, pour le deuxième mois consécutif.

"Un autre mois de données solides fournit des preuves supplémentaires que l'activité industrielle mondiale et le commerce se redressent", a déclaré Joe Hayes, économiste principal chez S&P Global Market Intelligence.

"Considérée comme un indicateur des exportations en raison de son intégration dans les chaînes d'approvisionnement de biens intermédiaires clés tels que les batteries et les semi-conducteurs, la production et les commandes manufacturières sud-coréennes fournissent souvent des signaux précurseurs pour les tendances plus générales."

Les nouvelles commandes ont augmenté au rythme le plus rapide depuis février 2022 grâce à une demande plus forte à la fois dans le pays et à l'étranger, avec celles provenant de l'étranger augmentant le plus en cinq mois, les sous-indices ont montré.

Les pays asiatiques, dont la Chine, le Viêt Nam et le Japon, ainsi que d'autres régions comme l'Amérique du Nord et l'Europe, ont été cités dans l'enquête comme des marchés ayant généré une croissance des ventes.

Les exportations de la Corée du Sud, qui ont augmenté depuis octobre grâce à la demande de puces électroniques et des États-Unis, se redressent vers des niveaux record, a déclaré le ministre des finances la semaine dernière.

La production a augmenté pour le troisième mois consécutif en juin, mais à un rythme plus lent que le mois précédent. Les stocks de produits finis n'ont jamais été aussi réduits depuis près de trois ans et les arriérés de travail n'ont jamais été aussi importants depuis près de deux ans, ce qui suggère que la capacité des usines a été quelque peu sollicitée dans un contexte de demande croissante.

Dans le même temps, l'inflation des prix des intrants s'est accélérée pour atteindre son niveau le plus élevé en huit mois, les entreprises attribuant cette hausse à des mouvements de taux de change défavorables et à une augmentation des prix des matières premières, notamment des métaux.

L'optimisme des fabricants pour l'année à venir est tombé à son niveau le plus bas en six mois, les inquiétudes grandissant quant aux conditions du marché intérieur qui pourraient entraver la production des usines malgré des prévisions de ventes positives. (Rapporté par Jihoon Lee ; édité par Jacqueline Wong)