TOKYO, le 1er juillet - L'activité des usines japonaises est restée inchangée en juin, selon une enquête menée auprès du secteur privé lundi, en raison d'une demande terne et d'une hausse des coûts due à la faiblesse du yen.

L'indice final des directeurs d'achat (PMI) de la Jibun Bank Japan s'est établi à 50,0 sur la ligne d'équilibre qui sépare la croissance de la contraction, après une brève amélioration à 50,4 en mai.

L'indice final de juin a été légèrement revu à la baisse par rapport à l'indice PMI flash de 50,1.

Parmi les principaux sous-indices, la production s'est améliorée pour atteindre son plus haut niveau depuis 13 mois, les entreprises ayant résorbé leurs commandes en souffrance et constitué des stocks, mais les nouvelles commandes sont restées en contraction en raison de la faiblesse de la demande, en particulier dans les secteurs de l'automobile et des semi-conducteurs, selon l'enquête.

Les commandes en provenance de l'étranger ont étendu leur déclin à deux ans et quatre mois. Selon l'enquête, certaines entreprises ont signalé une détérioration de la demande sur les marchés asiatiques tels que la Chine et la Thaïlande, ainsi qu'en Europe et en Amérique du Nord.

Néanmoins, les prévisions de production des entreprises ont atteint leur plus haut niveau depuis six mois grâce à de meilleures perspectives à moyen terme pour les secteurs de l'automobile et des puces, selon l'enquête. Les données de vendredi ont montré que la production industrielle du Japon en avril-juin a probablement dépassé celle du trimestre précédent, sous l'impulsion de la production automobile.

"Les entreprises sont confrontées à des pressions accrues sur les coûts, la dépréciation du yen ayant exacerbé le prix des matériaux importés", a déclaré Pollyanna De Lima de S&P Global Market Intelligence, qui a compilé l'enquête.

L'indice des prix des intrants a atteint son niveau le plus élevé depuis plus d'un an, les personnes interrogées citant des coûts plus élevés pour un large éventail d'articles, notamment le cuivre, le pétrole brut, les composants électroniques, la main-d'œuvre et les services publics.

"En conséquence, les fabricants ont augmenté leurs prix de vente au taux le plus élevé depuis plus d'un an, une conséquence défavorable étant donné que la demande intérieure et extérieure reste faible", a déclaré Mme De Lima.

Le yen a atteint ses niveaux les plus bas depuis 1986. Son impact sur les prix à l'importation et la consommation a compliqué le projet de la Banque du Japon de relever à nouveau les taux d'intérêt après avoir mis fin aux taux négatifs lors de la réunion historique du mois de mars.

Une autre enquête de Reuters a montré le mois dernier que les fabricants japonais perdaient confiance dans leur environnement commercial et leurs dépenses d'investissement en raison de l'augmentation des coûts. (Reportage de Kantaro Komiya ; Rédaction de Sam Holmes)