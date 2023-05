L'activité des usines sud-coréennes se contracte en avril, marquant le plus long recul en 6 ans - PMI

Aujourd'hui à 02:56 Partager

L'activité des usines sud-coréennes s'est contractée en avril pour le dixième mois consécutif et pour la plus longue période en six ans, selon une enquête réalisée mardi, soulignant la faiblesse de la demande mondiale qui continue de compromettre la reprise économique nationale.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) corrigé des variations saisonnières de S&P Global pour les fabricants sud-coréens s'est établi à 48,1 en avril, un résultat légèrement meilleur que le plus bas de six mois de 47,6 atteint en mars. Cependant, il est resté sous la barre des 50 qui sépare l'expansion de la contraction pour le dixième mois consécutif, la plus longue série de ce type depuis mai 2017. "Les données PMI d'avril ont fourni des preuves supplémentaires que les entreprises manufacturières sud-coréennes ont continué à lutter face à la faiblesse actuelle de l'économie mondiale", a déclaré l'économiste Usamah Bhatti chez S&P Global Market Intelligence. "La faiblesse de la demande des clients, tant au niveau national qu'international, est au cœur de la dernière détérioration et a contribué à une forte réduction des nouvelles commandes". Les sous-indices ont montré que la production s'est contractée pour le douzième mois, mais au rythme le plus faible de la série. Les nouvelles commandes ont baissé pour le dixième mois, le rythme s'étant également ralenti par rapport au mois précédent. Les nouvelles commandes à l'exportation ont baissé pour le 14e mois, à un rythme à peine plus faible que le mois précédent. L'enquête note que l'atonie de la demande sur des marchés clés tels que la Chine, le Japon et l'Europe a contribué à cette faiblesse. Du côté positif, l'enquête a également montré que l'inflation des prix des intrants s'est ralentie pour atteindre son taux le plus bas depuis novembre 2020, les entreprises ayant signalé une baisse des prix des matériaux, tels que les semi-conducteurs, malgré la hausse des prix du pétrole et l'affaiblissement des taux de change. L'inflation des prix à la production s'est également ralentie pour atteindre son taux le plus bas après 31 mois de hausse, principalement en raison des rabais accordés par les entreprises cherchant à stimuler la demande. Les délais de livraison des fournisseurs se sont raccourcis pour la première fois depuis octobre 2019. Les entreprises ont lié cette évolution à un meilleur approvisionnement en matières premières, notamment pour les semi-conducteurs. Néanmoins, l'optimisme des fabricants quant à leur production future s'est affaibli pour atteindre son plus bas niveau en quatre mois, alors que les inquiétudes grandissent quant à la durée du ralentissement économique actuel et au calendrier de la reprise.