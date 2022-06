L'activité du secteur des services au Japon croît au rythme le plus rapide en 6 mois - PMI

L'indice final au Jibun Bank Japan Services Purchasing Managers' Index (PMI) a augmenté à 52,6, corrigé des variations saisonnières, contre 50,7 le mois précédent, l'activité se situant bien au-dessus de la barre des 50 qui sépare la contraction de l'expansion.

Ce chiffre marque le taux d'expansion le plus rapide depuis novembre 2021 et est meilleur que la lecture flash de 51,7 corrigée des variations saisonnières.

"L'activité au cours des prochains mois s'annonce solide, car les niveaux d'affaires en cours ont augmenté au taux le plus élevé depuis septembre 2019", a déclaré Usamah Bhatti, économiste chez S&P Global Market Intelligence, qui compile l'enquête.

"Cela dit, la hausse des prix est restée un léger frein à la demande, le poids des coûts ayant augmenté à un rythme record."

Les entreprises du secteur ont vu les prix globaux des intrants augmenter pour le 18e mois consécutif, citant un large éventail de facteurs tels que l'augmentation des coûts du carburant et des matières premières.

Les pressions sur les prix des intrants les amènent à facturer davantage leurs services, répercutant partiellement le coût plus élevé sur les consommateurs, selon l'enquête.

Le PMI composite, qui est calculé à partir de l'industrie manufacturière et des services, a augmenté à 52,3 par rapport à la finale d'avril de 51,1 pour marquer le rythme d'expansion le plus rapide en cinq mois.

Après une contraction en janvier-mars, la troisième plus grande économie du monde devrait rebondir ce trimestre, avec une croissance annualisée de 4,5 %, car l'effet de la pandémie sur le moral des consommateurs s'estompe.

L'économie est toujours confrontée aux risques liés à l'augmentation des prix des denrées alimentaires et d'un plus large éventail de produits de consommation, qui pourrait réduire les dépenses des ménages, et aux perturbations de l'approvisionnement en pièces détachées et en puces de haute technologie, qui nuisent aux fabricants.