L'activité du secteur des services en Chine durement touchée par l'envolée d'Omicron - Caixin PMI

L'indice des directeurs d'achat (PMI) des services Caixin a plongé à 42,0 en mars contre 50,2 en février, passant sous la barre des 50 points qui sépare la croissance de la contraction sur une base mensuelle. Cette lecture indique la plus forte baisse d'activité depuis le début de la pandémie de COVID-19 en février 2020.

L'enquête, qui se concentre davantage sur les petites entreprises des régions côtières, concorde avec une enquête officielle, qui a également montré une détérioration dans le secteur des services.

Selon les analystes, les secteurs des services à forte intensité de contacts, tels que le transport, l'hôtellerie et la restauration, ont été les plus touchés, assombrissant les perspectives d'un rebond très attendu de la consommation cette année.

Un sous-indice pour les nouvelles affaires a baissé pour un deuxième mois consécutif, et au rythme le plus rapide depuis mars 2020.

Les prix des intrants des entreprises ont augmenté en mars après avoir atteint leur plus bas niveau en six mois en février.

Les épidémies de virus et la demande plus faible ont réduit l'appétit des entreprises pour le personnel supplémentaire, entraînant une baisse d'un sous-indice de l'emploi.

Bien que les entreprises soient restées généralement optimistes quant à la production pour l'année prochaine, l'optimisme est tombé à son plus bas niveau depuis 19 mois en raison des inquiétudes liées à la pandémie et aux retombées économiques de la guerre en Ukraine.

Le PMI composite de mars de Caixin, qui comprend à la fois l'activité manufacturière et celle des services, a chuté à 43,9 contre 50,1 le mois précédent, signalant la réduction la plus rapide depuis l'apogée de l'épidémie de COVID-19 dans le pays en 2020.

"Dans l'ensemble, les activités manufacturières et de services ont faibli en mars en raison de l'épidémie. Comme lors des précédentes épidémies de COVID en Chine, le secteur des services a été plus significativement touché que la fabrication", a déclaré Wang Zhe, économiste principal chez Caixin Insight Group, dans un communiqué accompagnant la publication des données.

"Les décideurs politiques devraient faire attention aux groupes vulnérables et renforcer le soutien aux industries clés et aux petites et micro-entreprises pour stabiliser les attentes du marché."

Alors que l'économie chinoise est confrontée à de sérieux défis, la grande question est de savoir combien de temps la politique de "tolérance zéro" du pays en matière de COVID peut être maintenue, a déclaré Zhiwei Zhang, économiste en chef chez Pinpoint Asset Management dans une obligation.

"Les activités économiques ont été sacrifiées pour obtenir des politiques plus efficaces contre les épidémies d'Omicron. Je m'attends à ce que les épidémies soient maîtrisées, avec des coûts économiques importants", a déclaré Zhang.

Le Caixin PMI est compilé par S&P Global à partir des réponses aux questionnaires envoyés aux directeurs d'achat en Chine.