L'activité du secteur des services en décade au Japon rebondit grâce au boom touristique

L'indice final des directeurs d'achat (PMI) des services de la Jibun Bank Japan a augmenté à 51,1 après ajustement saisonnier, contre 50,3 en novembre, bien qu'il soit inférieur à la lecture flash de 51,7 pour décembre.

L'indice est resté au-dessus de la barre des 50 qui sépare l'expansion de la contraction pour un quatrième mois consécutif.

La reprise a été soutenue par un nombre croissant de touristes internationaux ainsi que par une campagne de rabais pour les voyageurs nationaux, selon Laura Denman, économiste chez S&P Global Market Intelligence, qui a compilé l'enquête.

La demande des entreprises de services en provenance de l'étranger a augmenté au rythme le plus fort depuis juillet 2018, selon l'enquête.

Les visiteurs au Japon ont bondi à près d'un million en novembre, le premier mois complet après que le pays a rouvert ses frontières aux touristes individuels, selon les données du gouvernement.

Les entreprises ont également bénéficié du démarrage en octobre du Programme national de rabais sur les voyages, un programme financé par le gouvernement qui subventionne les voyages au Japon.

"Le programme gouvernemental devant se poursuivre en janvier, nous pouvons espérer voir les niveaux d'activité du secteur des services japonais s'accroître au cours de la nouvelle année", a déclaré M. Denman.

Mais les pressions inflationnistes se sont aggravées, le coût des intrants et les prix facturés augmentant à des taux parmi les plus rapides jamais enregistrés.

"Outre l'augmentation des coûts du carburant, de l'électricité et des matières premières, les entreprises auraient commencé à ressentir les effets de la révision à la hausse du taux du salaire minimum d'octobre en décembre", a déclaré Denman.

Alors que de plus en plus d'entreprises augmentent les prix de détail des denrées alimentaires et de l'énergie, les prix à la consommation de base du Japon ont augmenté en novembre au rythme le plus rapide en 1981, faisant baisser les salaires réels, un baromètre du pouvoir d'achat des ménages.

Le Premier ministre, Fumio Kishida, et le gouverneur de la banque centrale, Haruhiko Kuroda, ont préconisé mercredi des hausses de salaires plus importantes afin d'obtenir une croissance économique et une inflation soutenues, avant les négociations salariales annuelles de printemps entre les entreprises et les syndicats.

L'indice PMI composite, qui combine les chiffres de l'industrie manufacturière et des services, a augmenté à 49,7 en décembre par rapport aux 48,9 du mois précédent, grâce à la croissance robuste de l'activité du secteur des services. Mais la lecture est restée sous la barre des 50 qui sépare l'expansion de la contraction pour un deuxième mois, après la plus forte chute de l'activité manufacturière en 26 mois.