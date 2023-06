L'activité du secteur des services japonais s'est développée à un rythme record en mai, selon une enquête du secteur privé, grâce à une reprise de la demande à l'étranger et à un afflux de touristes étrangers à la suite de l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie.

L'indice final des directeurs d'achat (PMI) de la Jibun Bank Japan Services a atteint 55,9 en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier, par rapport au pic précédent de 55,4 en avril.

Ce chiffre est à comparer à la lecture rapide de 56,3 et se situe bien au-dessus de la barre des 50 qui sépare l'expansion de la contraction pour un neuvième mois consécutif.

"Les entreprises ont été soutenues par l'assouplissement des dernières restrictions liées à la pandémie et ont noté une forte augmentation de la demande, notamment en provenance de l'étranger et du tourisme intérieur", a déclaré Usamah Bhatti, économiste chez S&P Global Market Intelligence.

"La tendance à la hausse devrait se poursuivre à court et à moyen terme", car l'encours des affaires a augmenté à un rythme record et l'optimisme des entreprises s'est maintenu à un niveau proche de son plus haut niveau historique.

Le gouvernement a supprimé les contrôles stricts aux frontières liés à la pandémie et a reclassé le COVID-19 au même niveau que la grippe saisonnière.

Le nombre de visiteurs étrangers au Japon a atteint un niveau record de près de 2 millions en avril, après la pandémie.

Le sous-indice mesurant les affaires en cours a augmenté au rythme le plus rapide jamais enregistré, les disruptifs causés par la pandémie continuant à s'estomper.

Les prévisions des entreprises pour l'année à venir sont restées solides, bien que le rythme d'augmentation ait légèrement ralenti par rapport à avril, selon l'enquête.

Les entreprises du secteur des services ont embauché davantage de travailleurs pour le quatrième mois consécutif, le taux de création d'emplois étant le deuxième plus élevé depuis septembre 2007.

Les prix des intrants et des services ont continué d'augmenter, mais à un rythme plus lent qu'en avril.

L'indice PMI composite, qui combine les chiffres de l'activité manufacturière et des services, a progressé au rythme le plus rapide depuis octobre 2013. L'indice a progressé à 54,3 en mai, contre 52,9 en avril, restant au-dessus de la barre des 50 pour le cinquième mois consécutif.