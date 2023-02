L'activité du secteur privé kényan bondit en janvier - PMI

L'indice des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global Kenya est passé de 51,6 le mois précédent à 52,0 en janvier. Les lectures supérieures à 50,0 signalent une croissance de l'activité commerciale, tandis que celles inférieures à ce chiffre indiquent une contraction.

"Pour le deuxième mois consécutif, la construction a été le seul secteur surveillé à connaître une baisse des ventes, contrastant avec les hausses enregistrées dans l'agriculture, l'industrie manufacturière, les services et le commerce de gros et de détail", a déclaré S&P Global dans les commentaires accompagnant l'enquête.

Cependant, les personnes interrogées dans le cadre de l'enquête s'inquiètent des pressions inflationnistes dues à l'augmentation des taxes et à la faiblesse du shilling, indique l'étude.

L'inflation était de 9,0 % en glissement annuel en janvier, contre 9,1 % un mois plus tôt, selon le bureau des statistiques. Ce chiffre se situe toujours en dehors de la fourchette préférée du gouvernement, à savoir 2,5-7,5 %.

Le shilling kényan, qui a atteint une série de nouveaux records à la baisse l'année dernière dans une tendance qui s'est poursuivie jusqu'en 2023, a clôturé l'année dernière en baisse de 9 % par rapport au dollar.

"La persistance d'une inflation élevée fait craindre que les pressions sur les prix restent élevées et pèsent sur l'activité économique et la consommation pendant un certain temps encore", a déclaré Mulalo Madula, économiste à la Stanbic Bank, qui participe à l'enquête.