L'activité du secteur privé kényan chute pour le cinquième mois consécutif en août -PMI

L'indice des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global Kenya a chuté à 44,2 en août, contre 46,3 un mois plus tôt. L'indice est resté sous la barre des 50,0 qui dénote une croissance de l'activité depuis avril.

Le Kenya a tenu des élections pour un nouveau président, des autorités locales et des législateurs le 9 août, un processus qui s'est largement déroulé dans le calme. Deux des trois dernières élections présidentielles ont donné lieu à des violences meurtrières.

"L'élection a eu un impact notable sur l'activité économique en août. La production a chuté brutalement et au rythme le plus rapide depuis 16 mois, le secteur de la construction ayant connu la plus forte baisse", a écrit S&P Global dans des obligations accompagnant l'enquête.

Le vice-président William Ruto a été déclaré vainqueur du vote présidentiel, mais le leader de l'opposition Raila Odinga a contesté le résultat devant la plus haute cour du pays, qui doit rendre une décision d'ici lundi.

L'économie a connu une croissance rapide au cours du premier trimestre de cette année, selon des données publiées en juin, mais la hausse de l'inflation a commencé à ronger la demande et à assombrir les perspectives.