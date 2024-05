L'activité du secteur privé kenyan est restée globalement stable en avril, entrant légèrement dans la zone d'expansion après s'être légèrement contractée un mois plus tôt, selon une enquête menée auprès des entreprises lundi.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) de la Stanbic Bank Kenya s'est établi à 50,1 en avril, en hausse par rapport aux 49,7 du mois précédent, mais en dessous des 51,3 de février.

Les chiffres supérieurs à 50,0 indiquent une croissance, tandis que les chiffres inférieurs indiquent une contraction. Le chiffre de février était le premier à être supérieur à 50 depuis le mois d'août.

Christopher Legilisho, économiste à la Stanbic Bank, a noté que les pressions sur les prix s'étaient atténuées dans la plupart des secteurs étudiés, à l'exception de la construction et de l'agriculture.

"Cela correspond à notre opinion selon laquelle les pressions inflationnistes ont diminué. Néanmoins, les pressions salariales sont toujours présentes car les entreprises continuent d'embaucher du personnel et d'augmenter leurs stocks parce qu'elles anticipent une amélioration de la demande", a-t-il ajouté.

Le taux d'inflation au Kenya a baissé pour le troisième mois consécutif en avril, passant de 5,7 % en mars à 5,0 % en glissement annuel, selon les données de l'office des statistiques.

Toutefois, on craint que les résultats du deuxième trimestre ne soient affectés par les effets des fortes précipitations. Depuis jeudi, les inondations au Kenya ont tué au moins 210 personnes et détruit des routes, des maisons, des ponts et des exploitations agricoles.

"Nous partageons ces inquiétudes et craignons que la croissance ne ralentisse au T2:24 (deuxième trimestre 2024) en raison de la dévastation généralisée et des perturbations causées par les fortes pluies", a déclaré M. Legilisho.