L'activité économique américaine a légèrement augmenté au cours des dernières semaines, et les prévisions tablent sur la poursuite d'une croissance lente au cours des prochains mois, selon un rapport de la Réserve fédérale publié mercredi.

"L'activité économique globale a légèrement augmenté depuis la fin du mois de mai", a indiqué la banque centrale américaine dans son dernier "Livre beige", recueil d'enquêtes et d'entretiens menés dans ses 12 districts jusqu'au 30 juin. Cinq districts ont fait état d'une certaine croissance, cinq n'ont signalé aucun changement et deux ont enregistré des baisses modestes.

"Les attentes économiques globales pour les mois à venir continuent généralement d'appeler à une croissance lente", a déclaré la Fed.

Le rapport a été publié deux semaines avant que la banque centrale ne prenne sa prochaine décision en matière de taux d'intérêt, les marchés financiers s'attendant largement à ce qu'elle relève ses taux d'un quart de point de pourcentage après avoir opté contre une hausse le mois dernier.

Les décideurs politiques avaient alors déclaré que cette pause - après avoir relevé les taux lors de dix réunions consécutives depuis mars 2022 - leur donnerait plus de temps pour évaluer l'évolution de l'économie face aux mesures énergiques qu'ils ont prises jusqu'à présent pour maîtriser l'inflation.

Les données recueillies depuis la réunion des 13 et 14 juin montrent que l'économie continue de croître malgré les prévisions selon lesquelles les 5 points de pourcentage d'augmentation des taux de la Fed au cours de l'année écoulée feraient basculer l'économie dans la récession. Les employeurs ont continué à créer plus de 200 000 emplois par mois et, bien que les dépenses de consommation pour les biens se soient affaiblies, les ménages continuent à dépenser sans compter pour les services.

Cela dit, le Livre beige a été publié quelques heures seulement après que le dernier relevé des prix à la consommation a présenté la vision la plus favorable de l'inflation depuis plus de deux ans. L'indice des prix à la consommation du département du travail a augmenté de 3 % en juin par rapport à l'année précédente, ce qui est légèrement inférieur aux prévisions des économistes et en baisse d'un point de pourcentage par rapport au mois précédent. Il s'agit également de la plus faible augmentation annuelle depuis mars 2021.

Cela a suscité l'optimisme quant à la mesure de l'inflation préférée de la Fed - l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle - qui devrait enregistrer une baisse comparable lorsqu'il sera publié à la fin du mois de juillet et se rapprocher de l'objectif de 2 % de la banque centrale. Ce chiffre, qui s'élevait à 3,8 % en mai, ne sera publié qu'après la réunion de la Fed des 25 et 26 juillet.

Les projections présentées par les décideurs politiques le mois dernier indiquaient que leur taux directeur pourrait encore augmenter d'un demi-point de pourcentage par rapport à la fourchette actuelle de 5,00 % à 5,25 % d'ici la fin de l'année. Les dernières données de l'IPC n'ont guère dissuadé les marchés financiers de parier sur une hausse des taux d'intérêt dans le courant du mois, mais elles ont soutenu l'hypothèse de base actuelle des investisseurs selon laquelle la Fed ne bougera plus après cette date. (Rapporté par Dan Burns ; édité par Paul Simao)