L'activité économique américaine a peu évolué au cours des dernières semaines, la croissance de l'emploi s'étant quelque peu modérée et la hausse des prix ayant semblé ralentir, selon un rapport de la Réserve fédérale publié mercredi.

"Les attentes en matière de croissance future sont restées inchangées dans l'ensemble ; cependant, deux districts ont vu leurs perspectives se détériorer", a indiqué la banque centrale américaine dans son dernier "Livre beige", recueil d'enquêtes et d'entretiens menés dans ses 12 districts jusqu'au 10 avril. "Les contacts s'attendent à un nouvel allègement des pressions sur le coût des intrants, mais prévoient de modifier leurs prix plus fréquemment qu'au cours des années précédentes.

Le dernier rapport de la Fed sur l'état de l'économie donne un aperçu de la situation des entreprises, des banques et des travailleurs après la faillite, à la mi-mars, de deux grandes banques régionales qui a ébranlé la confiance dans le secteur financier américain et a suscité une réaction d'urgence de la part des autorités de régulation pour en limiter les retombées.

Les décideurs de la Fed, réunis moins de deux semaines après cette crise, ont relevé le taux d'intérêt de référence au jour le jour d'à peine un quart de point de pourcentage pour le porter dans la fourchette de 4,75 % à 5,00 %, malgré ce qu'ils continuent de considérer comme une inflation inacceptable.

Ils ont également indiqué qu'ils approchaient de la fin de ce qui a été la vague la plus agressive de resserrement de la politique monétaire en 40 ans, la plupart des décideurs politiques prévoyant une dernière hausse d'un quart de point de pourcentage avant ce qui devrait être une période d'attente prolongée.

Bien que les tensions bancaires initiales semblent s'être atténuées, les responsables de la Fed affirment qu'ils surveillent de près les signes indiquant que les banques réduisent leurs prêts et resserrent le crédit.

Un tel repli pourrait ralentir l'économie et l'inflation encore plus que l'impact encore accumulé de leurs hausses de taux, augmentant ainsi le risque d'un ralentissement économique et rendant plus probable une hausse plus importante du chômage, qui se situe actuellement à un niveau historiquement bas de 3,5 %.