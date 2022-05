L'activité industrielle au Royaume-Uni remonte après avoir atteint son plus bas niveau depuis un an en mars - PMI

L'indice des directeurs d'achat (PMI) de l'industrie manufacturière S&P Global/CIPS a atteint 55,8 en avril, contre 55,2 en mars, son plus bas niveau depuis 13 mois, soit une hausse légèrement supérieure à celle de 55,3 annoncée dans une précédente estimation "flash".

Quelque 55 % des fabricants s'attendent à ce que la production augmente au cours de l'année à venir, mais cela reflète les perspectives les plus faibles depuis décembre 2020, les commandes intérieures ayant augmenté le moins depuis janvier 2021 et les commandes à l'exportation ayant diminué le plus depuis juillet 2020.

"La demande morose en provenance de l'UE était liée à l'allongement des délais de livraison, aux contrôles douaniers et à la hausse des coûts d'expédition post-Brexit", a déclaré S&P Global.

La hausse des prix a également joué un rôle dans la réduction de la demande, tant au niveau national qu'international, ont indiqué les entreprises.

Plus de 60 % des fabricants ont augmenté leurs prix en avril - ce qui donne un solde d'inflation record - après que le coût des intrants tels que l'énergie et les matières premières a connu la deuxième plus forte hausse jamais enregistrée.

La Banque d'Angleterre surveille de près la flambée des prix qui a déjà poussé l'inflation des prix à la consommation à son plus haut niveau depuis 30 ans, et la plupart des économistes s'attendent à ce qu'elle augmente les taux d'intérêt à 1% jeudi, le plus haut niveau depuis 2009.

La BoE craint que la répercussion de la hausse des coûts par les entreprises ne fasse que ralentir la baisse de l'inflation, même après la stabilisation des prix de l'énergie. Elle prévoit également que la croissance ralentira fortement cette année, car l'inflation ronge le pouvoir d'achat des Britanniques.

"Plusieurs entreprises ont simplement noté que 'tout' coûtait plus cher", a déclaré S&P Global.