L'activité industrielle de l'Asie ralentit en mai, les mesures de restriction du COVID en Chine pèsent sur les résultats

Les fabricants ont ralenti leur activité le mois dernier dans des pays allant du Japon à Taïwan et à la Malaisie, selon des enquêtes de conjoncture publiées mercredi, signe du défi auquel sont confrontés les décideurs politiques pour combattre l'inflation avec une politique monétaire plus stricte - sans paralyser la croissance.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier Caixin/Markit de la Chine s'est établi à 48,1 en mai, en hausse par rapport aux 46,0 du mois précédent, mais en restant sous le seuil de 50 points qui sépare la contraction de l'expansion, selon une enquête privée.

Ce résultat est conforme aux données officielles de mardi qui ont montré que l'activité des usines chinoises a baissé à un rythme plus lent en mai. Bien que les restrictions du COVID soient assouplies dans certaines villes, elles continuent de peser lourdement sur la confiance et la demande.

Les blocages en Chine ont mis à mal la logistique et les chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales, le Japon et la Corée du Sud signalant tous deux de fortes baisses de production.

En mai, l'activité manufacturière du Japon a progressé au rythme le plus faible depuis trois mois et les fabricants ont signalé une nouvelle hausse des coûts des intrants, selon l'enquête PMI, alors que les retombées des lockdowns en Chine et du conflit en Ukraine exercent une pression sur l'économie.

L'indice PMI final au Jibun Bank Japan est tombé à 53,3 ajusté des variations saisonnières en mai, contre 53,5 le mois précédent, marquant le rythme le plus lent depuis février.

"La production et les nouvelles commandes ont toutes deux augmenté à des taux plus faibles, ces dernières progressant au rythme le plus faible depuis huit mois dans un contexte de perturbation soutenue de la chaîne d'approvisionnement et de hausse des prix des matières premières", a déclaré Usamah Bhatti, économiste chez S&P Global Market Intelligence.

"Les perturbations ont été exacerbées par de nouvelles restrictions de fermeture dans toute la Chine, et ont contribué à un nouvel allongement marqué des délais de livraison des fournisseurs."

L'activité des usines aux Philippines a également ralenti, passant de 54,3 en avril à 54,1 en mai, tandis que celle de la Malaisie est tombée à 50,1 contre 51,6 en avril, selon les enquêtes PMI. L'activité manufacturière de Taïwan s'est établie à 50,0 en mai, en baisse par rapport aux 51,7 d'avril.

Dans une lueur d'espoir, les exportations de la Corée du Sud ont augmenté à un rythme plus rapide en mai qu'un mois plus tôt, selon des données publiées mercredi, car une augmentation des expéditions vers l'Europe et les États-Unis a plus que compensé les retombées des restrictions de la Chine.

Les données commerciales mensuelles de la Corée du Sud, les premières à être publiées parmi les principales économies exportatrices, sont considérées comme un indicateur du commerce mondial.