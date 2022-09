L'activité industrielle de l'Asie s'effondre en raison des mesures de restriction du COVID en Chine et du ralentissement aux États-Unis.

L'activité manufacturière était faible dans des pays tels que le Japon, la Chine, la Corée du Sud et Taïwan, signe que l'atonie de la demande ajoute aux maux de tête des entreprises qui souffrent déjà de contraintes d'approvisionnement persistantes.

La détermination de la Réserve fédérale américaine à poursuivre ses hausses agressives des taux d'intérêt assombrit également l'humeur des entreprises en alimentant les craintes de récession dans l'un des plus grands marchés d'exportation d'Asie, selon les analystes.

"Les restrictions imposées par la Chine en cas de pandémie et les tensions géopolitiques avec les États-Unis continuent de perturber les chaînes d'approvisionnement. La hausse de l'inflation nuit également à la demande intérieure dans toute l'Asie", a déclaré Toru Nishihama, économiste en chef du Dai-ichi Life Research Institute à Tokyo.

"Les craintes d'une récession aux États-Unis n'aident pas non plus. Les économies américaine et chinoise sont les moteurs de la croissance mondiale, alors quand les deux vacillent, cela signifie des problèmes pour les entreprises."

L'indice privé Caixin/Markit des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier chinois s'est contracté pour la première fois en trois mois en août, selon des données publiées jeudi, la faiblesse de la demande, les pénuries d'électricité et les nouvelles éruptions de COVID-19 ayant perturbé la production.

La lecture étonnamment faible fait écho à l'indice PMI officiel de la Chine publié mercredi, qui était également sous la barre des 50 points qui sépare la croissance de la contraction sur une base mensuelle.

Les puissances d'exportation ont également été faibles. L'activité industrielle du Japon a progressé à son rythme le plus lent depuis près d'un an en août, tandis que celle de la Corée du Sud s'est contractée au rythme le plus marqué depuis deux ans, selon les indices PMI des deux pays.

L'activité manufacturière s'est également fortement détériorée à Taïwan, la production et les nouvelles commandes ayant toutes deux chuté au rythme le plus rapide depuis la vague initiale de la pandémie en mai 2020.

"La détérioration marquée de la demande a également signifié que les entreprises ont réduit leur activité d'achat et leurs stocks, alors qu'un plus grand nombre d'entre elles prévoient que les niveaux de production vont encore diminuer au cours de l'année à venir", a déclaré Annabel Fiddes, directrice associée de l'économie chez S&P Global, à propos des perspectives de production de Taïwan.

L'indice final au Jibun Bank Japan Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) est tombé à 51,5 en août, contre 52,1 le mois précédent, marquant le plus faible taux de croissance depuis septembre 2021.

L'indice PMI de la Corée du Sud est tombé à 47,6 en août, contre 49,8 en juillet, restant sous le seuil des 50 pour un deuxième mois et atteignant son plus bas niveau depuis juillet 2020.

L'indice PMI de Taïwan a atteint 42,7 en août, contre 44,6 en juillet.

L'affaiblissement de la demande a toutefois pour effet secondaire d'atténuer les pressions sur les prix. Les fabricants sud-coréens ont vu les prix des intrants augmenter en août au rythme le plus lent depuis 19 mois.

Les coûts moyens des intrants auxquels sont confrontés les producteurs de biens taïwanais ont diminué pour la première fois depuis mai 2020, les prix de certaines matières premières comme l'acier et le pétrole ayant commencé à baisser.

L'Asie du Sud-Est est restée un point lumineux dans la région avec une accélération de la croissance de l'activité manufacturière en Indonésie, aux Philippines et en Thaïlande, tandis que la croissance de la Malaisie a légèrement ralenti, selon les indices PMI.