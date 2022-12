L'activité industrielle de l'Asie se contracte alors que l'impact du verrouillage de la Chine s'étend

Les résultats ont mis en évidence l'assombrissement des perspectives économiques de l'Asie pour 2023, alors que les blocages perturbent l'approvisionnement international et renforcent les craintes d'un nouvel effondrement de son économie, la deuxième plus grande du monde.

Au milieu des restrictions pandémiques, l'activité des usines chinoises s'est contractée en novembre, selon une enquête privée publiée jeudi. Le résultat implique une baisse de l'emploi et de la croissance économique au quatrième trimestre.

L'activité manufacturière s'est également contractée dans les économies dépendantes des exportations, y compris le Japon et la Corée du Sud, et dans les pays émergents, comme le Vietnam, soulignant les dommages croissants causés par la faiblesse de la demande mondiale et le coût obstinément élevé des intrants, selon les enquêtes.

"Le refroidissement des conditions du marché, les pressions soutenues sur les coûts et la faiblesse de la demande sous-jacente, tant au niveau national qu'international, seraient les principaux facteurs ayant contribué à ces baisses", a déclaré l'économiste Laura Denman de S&P Global Market Intelligence, qui compile l'enquête sur le Japon.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) de l'industrie manufacturière chinoise Caixin/S&P Global s'est établi à 49,4 en novembre, en hausse par rapport aux 49,2 du mois précédent, mais toujours sous la barre des 50, qui sépare la croissance de la contraction. Il se situe maintenant sous la barre des 50 depuis quatre mois consécutifs.

Ce chiffre fait suite aux données pessimistes d'une enquête officielle de mercredi qui a montré que l'activité manufacturière avait atteint son plus bas niveau depuis sept mois en novembre.

L'indice PMI au Jibun Bank du Japon a également baissé, passant de 50,7 en octobre à 49,0 en novembre. Il s'agit de la première contraction depuis novembre 2020.

L'activité industrielle de la Corée du Sud s'est contractée pour un cinquième mois consécutif en novembre, mais le ralentissement s'est légèrement atténué, ce qui pourrait suggérer que le pire est passé pour les entreprises.

Cependant, les exportations sud-coréennes ont subi en novembre leur plus forte baisse annuelle depuis deux ans et demi, selon des données distinctes publiées jeudi, en raison du refroidissement de la demande mondiale sur les principaux marchés, notamment en Chine, et du ralentissement de l'industrie des semi-conducteurs.

Les blocages en Chine ont frappé la production d'une usine qui est le plus grand producteur d'iPhones d'Apple Inc. Ils ont également provoqué de rares manifestations de rue dans de nombreuses villes.

L'impact des malheurs de la Chine a été largement ressenti en Asie. L'indice PMI de Taïwan s'est établi à 41,6 en novembre, en légère hausse par rapport aux 41,5 d'octobre, mais restant loin de la barre des 50.

Le PMI du Vietnam est tombé à 47,4 en novembre, contre 50,6 en octobre, tandis que celui de l'Indonésie a glissé à 50,3, contre 51,8, selon les enquêtes privées.