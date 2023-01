L'activité industrielle de la Chine s'est probablement contractée plus lentement en janvier

L'indice officiel des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière (PMI) s'est amélioré pour atteindre 49,8 en janvier, contre 47,0 en décembre, selon la prévision médiane de 25 économistes interrogés par Reuters, inversant une tendance à la baisse depuis septembre, mais sans revenir en territoire d'expansion.

Une lecture de l'indice supérieure à 50 indique une expansion de l'activité sur une base mensuelle et une lecture inférieure indique une contraction. L'indice PMI officiel de l'industrie manufacturière, qui se concentre en grande partie sur les grandes entreprises et les entreprises d'État, et son enquête pour le secteur des services, seront publiés mardi.

Les données sont l'un des premiers indicateurs du Bureau national des statistiques sur la façon dont l'économie s'est comportée après la fin du régime "zéro COVID" de la Chine et pendant la semaine du festival du Nouvel An lunaire, qui s'est terminée vendredi. De nombreux fabricants s'étaient inquiétés du fait que les infections au COVID parmi leur main-d'œuvre et les fermetures saisonnières d'usines auraient un impact significatif sur la productivité industrielle pour le mois.

Selon l'épidémiologiste en chef de la Chine, 80 % des personnes en Chine avaient déjà été infectées par le COVID-19 avant le début des festivités. La "vague de sortie" a traversé le pays plus rapidement que les économistes ne l'avaient prévu et a également entraîné moins de perturbations.

"Les premiers signes suggèrent que les conditions se sont améliorées en janvier", selon une note de Capital Economics, "et tout problème persistant lié à l'offre aura moins d'importance à une période de l'année où les usines réduisent leur production de toute façon", ont-ils ajouté en prévoyant un indice PMI de 50,0.

La deuxième plus grande économie du monde continue cependant à faire face à des vents contraires externes majeurs du côté de la demande, les fabricants chinois orientés vers l'exportation continuant à faire état de carnets de commandes en baisse alors que les craintes d'une récession mondiale persistent.

Le cabinet chinois s'est engagé samedi à stimuler la consommation afin de contribuer à la reprise de l'économie. Pendant les vacances du Nouvel An lunaire, la consommation a augmenté de 12,2 % par rapport à la même période de l'année dernière, malgré les craintes que le secteur des services ne soit entravé par les pénuries de personnel résultant du COVID.

L'indice PMI manufacturier Caixin du secteur privé, qui se concentre davantage sur les petites entreprises et les régions côtières, sera publié le 1er février. Les analystes interrogés par Reuters s'attendent à une lecture globale de 49,5, contre 49,0 en décembre.