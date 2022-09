L'activité industrielle de la Corée du Sud en août se contracte le plus en deux ans - PMI

L'indice des directeurs d'achat (PMI) S&P Global est tombé à 47,6 en août, corrigé des variations saisonnières, contre 49,8 en juillet, restant sous la barre des 50 qui sépare l'expansion de la contraction de l'activité industrielle pour un deuxième mois et atteignant son plus bas niveau depuis juillet 2020.

La production et les nouvelles commandes ont connu les plus forts affaiblissements depuis juin 2020, tandis que les nouvelles commandes à l'exportation ont connu la plus forte baisse depuis juillet 2020.

"Les entreprises ont souvent commenté leurs inquiétudes quant à la poursuite des mauvais résultats de l'économie dans un contexte de faible demande et de conditions économiques mondiales difficiles", a déclaré Usamah Bhatti, économiste chez S&P Global Market Intelligence.

"Les perspectives de production pour l'année à venir se sont assombries en août, car les fabricants craignent de plus en plus que le ralentissement économique ne s'accentue, tandis que les entreprises ont également noté l'impact persistant de l'inflation et de la guerre en Ukraine."

La demande plus faible a toutefois contribué à atténuer les pressions sur les prix. Les prix des intrants et des extrants ont augmenté au rythme le plus lent depuis 19 et 18 mois, respectivement.

Il y a également eu des signes d'amélioration dans les accrocs de la chaîne d'approvisionnement. Les délais de livraison des fournisseurs, qui montrent le degré de perturbation, se sont détériorés, mais de la manière la plus faible en 21 mois, tandis que l'arriéré de travail a diminué pour la première fois en 22 mois, car les entreprises ont pu terminer le travail en cours dans un contexte de faible afflux de nouvelles commandes.

Les fabricants sont restés optimistes quant à la production pour l'année à venir, mais le niveau d'optimisme était le plus faible depuis octobre de l'année dernière.