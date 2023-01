L'activité industrielle de la Corée du Sud faiblit en raison de la baisse de la demande et de la grève des camionneurs - PMI

L'indice des directeurs d'achat (PMI) S&P Global pour les fabricants sud-coréens est passé de 49,0 en novembre à 48,2 le mois dernier, après correction des variations saisonnières.

Il a de nouveau baissé après deux mois de légères améliorations par rapport au niveau le plus bas de plus de deux ans de 47,3 atteint en septembre, mais est resté sous la barre des 50 qui sépare l'expansion de la contraction pour le sixième mois consécutif.

Les sous-indices ont montré que la production s'est contractée pour un huitième mois consécutif, que les nouvelles commandes ont diminué pour un sixième mois et que les nouvelles commandes à l'exportation se sont contractées pour un dixième mois.

En particulier, les nouvelles commandes ont diminué au rythme le plus rapide depuis juin 2020, tant pour les commandes globales que pour les exportations, tandis que les achats d'intrants et les arriérés de travail ont également diminué au rythme le plus rapide depuis environ 2 ans et demi.

Dans le même temps, les délais de livraison des fournisseurs ont été les pires depuis juin, les camionneurs sud-coréens s'étant mis en grève pour la deuxième fois en 2022.

"Les données PMI de décembre ont fourni des preuves supplémentaires que les entreprises manufacturières sud-coréennes ont continué à lutter face à l'actuel ralentissement économique mondial", a déclaré Laura Denman, économiste chez S&P Global Market Intelligence.

"Les faibles niveaux de la demande des clients, tant à l'échelle nationale qu'internationale, ont joué un rôle central dans la dernière détérioration."

Sur le front de l'inflation, les prix des intrants ont augmenté au rythme le plus lent depuis janvier 2021, tandis que le rythme des augmentations des prix à la production s'est considérablement ralenti pour devenir le plus faible de leur série de 27 mois de hausse.

Les fabricants étaient à peine optimistes quant à la production future au cours de l'année à venir, le niveau d'optimisme se situant juste au-dessus du seuil neutre et au plus bas depuis juillet 2020.